Axel Kicillof gana centralidad en la interna del PJ, a la espera de contacto Cristina Fernández de Kirchner-Ricardo Quintela

"Primero la Patria" es el nombre de lista que reservó la ex presidenta para competir en las internas previstas para el 17 de noviembre contra "Federalismo y Justicia", el sello que inscribió el gobernador de La Rioja. El encuentro entre ambos previsto en principio para el viernes, en horario y lugar a confirmar, servirá para definir el destino de la interna del PJ teniendo en cuenta que este fin de semana vence el plazo para anotarse en la competencia interna del peronismo.

Por eso en La Plata aprovechan los errores no forzados de Javier Milei. El Presidente arrastró al PRO, a un sector de la UCR y de los peronismos provinciales, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raul Jalil (Catamarca) a cederle al PJ la bandera de la educación publica y de defensa de las universidades de cara a las legislativas del próximo año . Un activo electoral que penetra incluso la base de dura de votantes de La Libertad Avanza atornillada en varones de 20 a 25 años de bajos ingresos que habitan las aulas de las universidades nacionales.

En ese contexto, el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le puso el cuerpo anoche al reclamo de alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes, donde da clases. Lo mismo hizo Augusto Costa, excompañero de Kicillof en el Colegio Nacional de Buenos Aires y docente de la Universidad de Ciencias Económicas. La protesta universitaria emerge incluso como un foco de encuentro del peronismo en medio de la interna entre Cristina y Kicillof. Anoche, Bianco y Mayra Mendoza, jefe comunal de Quilmes y referente de La Cámpora, coincidieron en la UNQ.

Este jueves, y bajo la consigna "Lealtad con el Pueblo, la Patria no se Vende", Kicillof será único orador en Berisso, a apenas dos cuadras desde donde el 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores partieron hacia la Plaza Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. "Será un acto netamente provincial", avisan desde la gobernación ante la consulta de Ámbito para no herir susceptibilidades en el Instituto Patria.

Visitas a Cristina

Cristina, que anoche recibió a Gustavo Menéndez (Merlo) y a Aníbal Fernandez, ambos interventores del PJ de Jujuy, no tiene por ahora agenda para el 17 de octubre pese a haber sido invitada anoche a Merlo. La ex presidente hubiese preferido, según comentan quienes la visitan, un acto "todos juntos". En principio, La Cámpora de Máximo Kirchner no estará con Kicillof en Berisso en el acto que fue impulsado por los intendentes Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada) y Julio Alak (La Plata). Todos integran la mesa política de Kicillof que encabezan Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo) y Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores) y el intendente Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros.

Los intendentes tiene un rol determinante en la interna del peronismo que tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires. Hoy el PJ de Esteban Echeverria, a través de Fernando Gray, uno de los principales adversarios de La Cámpora en el conurbano, reclamó a través de un comunicado "que Cristina tenga la generosidad de permitir que se renueve el peronismo".

En medio de la versión sobre un posible encuentro entre Cristina y Kicillof esta tarde, no confirmado desde la gobernación bonaerense, un sector de los jefes comunales reclamó "ficha limpia" para quienes pretendan ser candidatos, depuración de padrones, participación de todos los sectores en la junta electoral y apoderados, y sistema D'Hondt. Un reclamo que apunta a un "Trasvasamiento generacional verdadero", de acuerdo a Gray.

El comunicado finaliza con un pedido explicito de postergación de la interna. "La situación del pais no está para discutir internas", advirtió el intendente de Esteban Echeverria. Un diagnostico que, en silencio, comparte la mayor parte de la dirigencia del peronismo.