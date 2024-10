Tensa calma en el PJ: versiones cruzadas sobre la reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en la previa al Día de la Lealtad

Ricardo Quintela está en la Ciudad de Buenos Aires. El competidor de Cristina Fernández de Kirchner por la presidencia del PJ fue invitado al acto de este jueves de Axel Kicillof en Berisso por el Día la Lealtad pero no asistirá para no agitar la tensa calma de la interna peronista.

Las versiones cruzadas sobre un cónclave entre la expresidenta y el gobernador le sumaron confusión y tensión a la interna. La único concreto es que, de haber existido el encuentro, no finalizó con una foto de Cristina y Axel juntos. "Nosotros siempre fuimos fervorosos promotores de Cristina para todo pero esto no pasa por un deseo personal", explican cerca del gobernador.

Hermetismo en el PJ

"Axel estaba esperando que le confirmen el horario para la reunión con Cristina", reveló a Ámbito una fuente que había hablado con el gobernador de Buenos Aires. Desde la gobernación bonaerense aseguraron que no estaba en agenda ni se produjo ese encuentro que trascendió a modo de versión ayer entre Kicillof y la ex presidente. No hubo confirmación oficial, los voceros autorizados del Instituto Patria no confirmaron ni desmintieron el encuentro. Mantuvieron el hermetismo.