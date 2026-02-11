Reforma laboral: "teléfono rojo" de Diego Santilli desde el Congreso con Javier Milei y gobernadores Por Ezequiel Rudman + Seguir en









Karina Milei y Manuel Adorni se sumarían al ministro del Interior en la guardia permanente de LLA en la Cámara Alta de cara a la votación.

Diego Santilli momitorea desde el despacho de Martín Menem el debate por la reforma laboral en el Senado.

Instalado en el Congreso, Diego Santilli monitorea con la Casa Rosada el piso de votos que La Libertad Avanza acaricia para aprobar hoy en el recinto la reforma laboral. El ministro del Interior fue el arquitecto de un esquema de alianzas con los gobernadores para asegurar la la sanción de la iniciativa presentada por Javier Milei en sesiones extraordinarias donde logró plasmar a último momento la affectio societatis que permitió confluir política y económicamente con la provincias a través de la eliminación de la baja del impuesto a las ganancias para las sociedades.

Santilli pasa la jornada clave para la Casa Rosada instalado en el despacho de Martín Menem, en la presidencia de la Cámara de Diputados, desde donde pivotea con el recinto del Senado en línea directa con Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza. El sostén de los gobernadores aliados tejido por el ministro durante enero con sus giras a las provincias le garantiza al oficialismo un piso de 40 votos para avanzar en la Cámara alta, un cifra que le agrega al menos 20 manos levantadas a los 20 legisladores propios que integran la bancada libertaria.

Cambios en la reforma laboral Los seis meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria nacional hicieron que las provincias, también afectadas por el desplome de ingresos de la coparticipación, y el Tesoro de la Nación, terminaran confluyendo en el interés por eliminar la reducción del impuesto a las ganancias para sociedades que contenía el proyecto de reforma laboral. Win-win para los gobernadores y para Luis "Toto" Caputo a quien le resultó funcionar el pedido de las provincias para terminar robusteciendo también la recaudación del gobierno nacional.

Santilli logró así alinear la estrategia de la mesa política que lideran Karina Milei y Santiago Caputo junto a Manuel Adorni con la urgencia de Caputo por oxigenar la recaudación tributaria al quitar la reducción de ganancias para sociedades de la reforma laboral, un cambio en el proyecto de Milei cuyo costo no afecta la narrativa de Milei sobre la baja de impuestos ya que se presentó como una concesión ante el pedido formal de los gobernadores. "Veo a los ciudadanos a favor de tener labor y de tener menos impuestos. En esa línea están también los gobernadores. Hay un diálogo de ida y vuelta sobre los pilares que fija el Presidente sobre equilibrio fiscal, bajar impuesto y generar empleo formal. Estamos firmes y decididos a una modernización laboral y a bajar impuestos. Nosotros seguimos insistiendo en esa posición clara y contundente", fue el último mensaje público del ministro del Interior antes de la sesión que se desarrolla en el Senado.

Show en el Senado La eficacia de Santilli al interior de la mesa política se reflejó en la necesidad de sobre actuación de Bullrich este martes en el Senado al presentar los 28 cambios consensuados logrados por el ex precandidato a gobernador bonaerense. La jefa de bloque en el Senado buscó cosechar algo de protagonismo en una negociación que le fue ajena ante la el cada vez más próximo 2027 electoral. El ministro encabezó una gira nacional en enero en la que visitó ocho provincias: Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes. Pero también recibió en Casa Rosada incluso a gobernadores del peronismo como el pampeano Sergio Ziliotto con el objetivo de blindar y buscar consensos para la reforma.

Con Santilli ya instalado en la oficina de Martín Menem en el Congreso, a quien en algunos círculos libertarios ya comienzan a mencionar como potencial compañero de fórmula de Milei para 2027, en el transcurso de la tarde se sumarán en persona Karina Milei y Manuel Adorni. Uno de los ejes centrales del proyecto que se debate en el Senado es la redefinición de la “mejor remuneración” para el cálculo indemnizatorio. El texto establece que solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems no mensuales como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones. Además, se fija que la indemnización será la única reparación por despido sin causa, lo que busca limitar reclamos adicionales. La iniciativa contempla una reducción de cargas sociales para empleos actuales y para la contratación de nuevos trabajadores. También dispone que un convenio colectivo de empresa en una provincia pueda prevalecer sobre un convenio de ámbito nacional, lo que implica un cambio significativo en la estructura de negociación colectiva.