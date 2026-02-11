Javier Milei firmó casi tantos DNU como leyes sancionadas en 2025 + Seguir en









Un informe de la Universidad Austral advierte que el Presidente igualó en semanas la producción legislativa anual del Congreso.

Milei firmó once DNU en pocas semanas y equiparó casi toda la producción anual del Congreso.

Javier Milei firmó once decretos de necesidad y urgencia (DNU) durante el receso legislativo y casi igualó la cantidad de leyes promulgadas en todo 2025. Un informe de la Universidad Austral advirtió que esa dinámica refuerza el rol del Presidente como legislador y vuelve a tensionar el equilibrio institucional con el Congreso.

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL), desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta el viernes pasado el mandatario dictó once DNU, la misma cantidad de leyes que se promulgaron durante el período ordinario de sesiones del año pasado. Si se suman el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”, aprobados en extraordinarias, el Congreso apenas supera por dos normas los decretos firmados en las últimas semanas.

Milei en Davos El Observatorio de la Universidad Austral advirtió sobre el creciente rol del Ejecutivo como legislador. Hollie Adams El informe que alerta sobre el uso de los DNU El estudio indica que, si se toma todo 2025, el Presidente dictó 35 DNU y 74 decretos delegados, mientras que solo promulgó 13 leyes. La comparación volvió a poner en discusión el equilibrio de poderes.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

El informe recuerda que la Constitución Nacional admite los DNU como una herramienta excepcional, bajo condiciones estrictas y con control posterior del Congreso.

milei congreso sesiones ordinarias 6.jpeg En todo 2025 se promulgaron 13 leyes, apenas por encima de los DNU firmados en semanas. Reuters Los once DNU dictados durante el receso El estudio enumera los decretos firmados desde fines de diciembre: DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

Modificó la Ley de Inteligencia Nacional. DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y, tras disolver ANDIS, oficializó la nueva Secretaría de Discapacidad.

Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y, tras disolver ANDIS, oficializó la nueva Secretaría de Discapacidad. DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Aprobó el acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). DNU 17/2026 (15/01/2026): Se autoautorizó para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta que se apruebe la ley correspondiente a 2026.

Se autoautorizó para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta que se apruebe la ley correspondiente a 2026. DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y estableció un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

Modificó el Plan Gas.Ar y estableció un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural. DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 para permitir que personal militar pueda permanecer activo al ser designado en el Ministerio de Defensa.

Modificó la ley 19.101 para permitir que personal militar pueda permanecer activo al ser designado en el Ministerio de Defensa. DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias en importaciones y exportaciones, modificó el Código Aduanero y otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Industria y Comercio.

Redefinió competencias en importaciones y exportaciones, modificó el Código Aduanero y otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Industria y Comercio. DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2027.

Prorrogó la emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2027. DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y reforzó el esquema excepcional de respuesta federal.

Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y reforzó el esquema excepcional de respuesta federal. DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. Las leyes promulgadas en 2025 En contraste, el informe detalla las once leyes promulgadas durante las sesiones ordinarias: Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante 2025.

Suspensión de las PASO durante 2025. Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

Juicio en ausencia del imputado. Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

Abordaje integral del crimen organizado. Ley 27.787: Tratado Argentina–Serbia sobre traslados y sentencias penales.

Tratado Argentina–Serbia sobre traslados y sentencias penales. Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles. Ley 27.789: Acuerdo Argentina–Suiza sobre servicios aéreos.

Acuerdo Argentina–Suiza sobre servicios aéreos. Ley 27.793: Emergencia en Discapacidad (vetada e insistida).

Emergencia en Discapacidad (vetada e insistida). Ley 27.795: Financiamiento de las universidades nacionales (vetada e insistida).

Financiamiento de las universidades nacionales (vetada e insistida). Ley 27.796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (vetada e insistida).

Emergencia sanitaria en salud pediátrica (vetada e insistida). Ley 27.797: Ley Nicolás. A esas normas se suman: Ley 27.798: Presupuesto 2026.

Presupuesto 2026. Ley 27.799: Inocencia Fiscal. Finalmente, el estudio recuerda las leyes vetadas que no lograron ser ratificadas por el Congreso: Ley 27.790: Emergencia en Bahía Blanca por inundaciones.

Emergencia en Bahía Blanca por inundaciones. Ley 27.791: Incremento excepcional para jubilaciones y pensiones.

Incremento excepcional para jubilaciones y pensiones. Ley 27.792: Pago de deuda previsional y reparación histórica.

Pago de deuda previsional y reparación histórica. Ley 27.794: Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). El balance muestra un período con fuerte protagonismo del Poder Ejecutivo en la producción normativa y vuelve a instalar el debate sobre los límites y controles de los decretos de necesidad y urgencia en el sistema institucional argentino.