Desde construcción y camioneros hasta docentes y bancarios: cómo evolucionan las paritarias para el 2026

Algunos gremios ya firmaron aumentos, mientras que otros siguen con negociaciones o reclaman a través de paros.

Los acuerdos en las paritarias continúan marcados por conflictos entre el Gobierno de Javier Milei y varios gremios, mientras que en diversos sectores reclaman la falta de recomposición salarial .

En este contexto, el foco está puesto en la polémica suspensión del nuevo método de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que no solo resultó en la salida del director del INDEC , Marco Lavagna, sino que genera dudas sobre la evolución de los precios de cara al futuro.

Según el último índice de salarios distribuido por el INDEC en noviembre pasado, se registró un incrementó 1,8% mensual, mientras que la inflación de ese mes escaló 2,5%. “Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?” , cuestionó el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

La Bancaria comunicó que continuará con el acuerdo estipulado en los acuerdos salariales del año pasado para enero y febrero de 2026, mientras que retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo. En lo que respecta a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , ATE había anunciado un paro en aeropuertos por falta de acuerdo que quedó en suspenso.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró días atrás un 12,7% escalonado entre diciembre de 2025 y abril de 2026, mientras que Camioneros acordó 4,7% en enero y 1% de aumento en febrero. Además, concretó una asignación extraordinaria de $840.000 en cuatro cuotas desde enero con revisión en la primera quincena de marzo.

pesos salarios inflacion paritarias Depositphotos

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB) no comunicó un acuerdo hasta el momento, mientras que se reveló una oferta de 2% por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuenta con un incremento remunerativo del 8,4% y sumas no remunerativas que totalizan $160.000 en noviembre y enero. Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) selló para enero un 2% sobre los salarios al 31 de diciembre, además de 1,8% sobre los salarios al 31 de enero que se cobrarán en febrero.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) tendrá un 2% de aumento salarial para enero calculado sobre el salario básico de diciembre y una suma fija remunerativa de $120.000 abonada de manera proporcional, según la carga horaria y categoría. Por último, el acuerdo de Construcción contempla un 2% en enero sobre los salarios al 31 de diciembre y 1,8% para febrero.