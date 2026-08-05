Madonna y Kylie Minogue lanzarán "Love Sensation (Afterhours Mix)", su primera colaboración + Agregar ámbito en









Producido por Stuart Price, el esperado tema se lanzará en todo el mundo a través de Warner Records el viernes 7 de agosto.

Las divas del pop se unen por primera vez.

Madonna y Kylie Minogue finalmente se han unido para lo que solo puede describirse como la colaboración que el mundo ha estado esperando, y un sueño de baile hecho realidad.

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Después de presentar a los fans Club Confessions de Madonna (presentado por MISTR) en el WorldPride de Ámsterdam durante el fin de semana, la colaboración tan rumoreada fue finalmente confirmada. Kylie se unió a Madonna en el escenario para una actuación sorpresa, estrenando "Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie" ante una multitud que abarrotaba el evento más codiciado del festival. Producido por Stuart Price, el esperado tema se lanzará en todo el mundo a través de Warner Records el viernes 7 de agosto.

View this post on Instagram La colaboración llega tras el éxito de “Love Sensation”, que alcanzó el número 1 en la Radio Dance el viernes, impulsando aún más el impulso detrás de Confessions II de Madonna, uno de los álbumes más celebrados y aclamados por la crítica del año. Esto sigue a “I Feel So Free”, el primer adelanto de la nueva música del álbum, que anteriormente alcanzó el número 1 en la misma lista.

Con éxitos número 1 en la música dance que abarcan cinco décadas consecutivas y más números 1 en las listas de baile que cualquier otro artista en la historia, Madonna continúa no solo dominando, sino redefiniendo y dando forma a la cultura dance global que ella ayudó a crear.

Cómo es el nuevo álbum de Madonna El "álbum cuenta con la participación de su hija, Lola Leon, en la emotiva canción "The Test", que ambas coescribieron, con letras profundamente personales que reflejan la sanación y la progresión de su relación. Madonna también colabora por primera vez con el DJ y productor holandes Martin Garrix en la inquietante "Bizzare", una exploración de las complejidades del amor. Además, el artista belga Stromae aporta su estilo distintivo a la seductora "My Sins Are My Savior".

Los productores Andrew Watt y Cirkuit se unen a Stuart Price en dos canciones evocadoras, "Danceteria" y "L.E.S. Girl", que narran los primeros años de Madonna en la ciudad de Nueva York, celebrando el legendario club, las amistades que la formaron y la vida única que solo Madonna podría capturar.

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