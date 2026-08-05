Javier Milei celebró el anuncio de la visita del Papa y la definió como "histórica para todos los argentinos"

León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La invitación fue cursada por el Gobierno a principios de año.

El presidente Javier Milei confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , luego de que el Vaticano aceptara la invitación formal que el Gobierno había enviado a comienzos de año.

“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año” , escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

El jefe de Estado celebró la confirmación del viaje con un mensaje en el que destacó el carácter institucional y simbólico de la visita. “Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, afirmó.

La llegada de León XIV marcará la primera visita del nuevo pontífice a la Argentina desde su elección y representará un hecho de fuerte impacto político, religioso y diplomático para el Gobierno, que en los últimos meses había intensificado los contactos con el Vaticano.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro…

El anuncio fue realizado por el propio Presidente bajo el mensaje “Argentina va a recibir al Papa”, acompañado por el símbolo del león, emblema que utiliza habitualmente en sus publicaciones en redes sociales.

El Gobierno confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

El Gobierno confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. La confirmación llegó luego del anuncio oficial del Vaticano, que informó que el viaje también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

El papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina. Vatican News

Desde Casa Rosada celebraron la noticia y destacaron que se trata de un acontecimiento de "enorme trascendencia espiritual e institucional" para el país.

Durante su paso por el país, León XIV tiene previsto visitar la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján, en lo que será el regreso de un Sumo Pontífice a la Argentina después de 39 años. Para coordinar la organización del viaje, el Ejecutivo prevé poner en marcha un operativo especial de seguridad y logística junto con la Santa Sede.

Jorge García Cuerva pidió vivir la visita de León XIV como un acontecimiento pastoral y llamó a "preparar el corazón"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, comenzó a delinear los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina y remarcó que el viaje tendrá un carácter eminentemente pastoral. Tras la confirmación oficial del Vaticano, sostuvo que "su visita y su mensaje serán importantes" y aseguró que ahora comienza una etapa de intenso trabajo organizativo y espiritual.

En declaraciones periodísticas, García Cuerva explicó que la posibilidad de que el Pontífice llegara al país se fue consolidando durante los últimos meses, una vez definidos otros compromisos internacionales. "Se trabajó, se esperó, se conversó mucho y finalmente se dio", afirmó, al tiempo que señaló que la Iglesia impulsará una preparación en todas las diócesis para recibir al sucesor de Pedro.

El arzobispo también buscó despejar cualquier interpretación política del viaje y subrayó que "viene el sucesor de Pedro, no el sucesor de Francisco". En ese sentido, indicó que el principal objetivo de la visita será fortalecer la fe de los creyentes y transmitir un mensaje para la sociedad argentina. Además, aclaró que las únicas condiciones planteadas por la Santa Sede están vinculadas con cuestiones de seguridad y de organización de una agenda que necesariamente será acotada.