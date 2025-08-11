El padre de Pablo Grillo disparó contra Patricia Bullrich y aseguró que "se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar"







El fotógrafo, herido por un gendarme en marzo, será sometido a una nueva cirugía para colocarle una prótesis craneal. Su padre espera una evolución favorable.

Fabio Grillo contra Patricia Bullrich: "Viven de la mentira y el ocultamiento".

El fotógrafo Pablo Grillo será sometido este miércoles a su séptima cirugía, en la que le colocarán una prótesis craneal, y su familia espera una mejora en su estado. “Su cerebro ahora está prácticamente aplastado, con la prótesis debería mejorar y recuperaría cierta normalidad”, explicó su padre, Fabián Grillo.

Grillo volvió al Hospital Ramos Mejía para esta intervención, que buscará devolverle un cráneo tras las lesiones sufridas el pasado 12 de marzo, cuando el gendarme Héctor Jesús Guerrero le disparó durante la marcha de jubilados. “Nos confirmaron hoy que sería el día miércoles la operación. Volvería a tener un nuevo cráneo que ahora no lo tiene”, explicó el padre en diálogo con C5N.

Pablo Grillo.jpg Pablo Grillo será sometido a una nueva cirugía para colocarle una prótesis craneal. Fabio Grillo contra Patricia Bullrich: "Viven de la mentira y el ocultamiento" Respecto a la reconstrucción del disparo ordenada por la Justicia, señaló: “Fue remover la llaga y el dolor constantemente”. Y remarcó: “Esto es un disparo a toda la sociedad. En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar. Este tipo de gobiernos de saqueo requieren de la anulación de la lucha popular porque saben que es su límite”.

También cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su operativo “anti piquete”: “Le pegan al que protesta y, como viven de la mentira y el ocultamiento, le pegan al que lo muestra”.

Sobre la cirugía, sostuvo que los médicos son optimistas: “Con la plaquetización, como se llama a la colocación de la prótesis, en estos casos normalmente hay una muy buena evolución posterior”.