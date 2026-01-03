Alquileres temporarios: restricciones en grandes ciudades europeas empujan a Airbnb a buscar alternativas

La plataforma anunció una inversión de u$s50 millones para promover el turismo en áreas rurales de España. La tendencia también incluye pueblos de Reino Unido y Francia.

Airbnb tiene más de 150 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

En los últimos dos años, varias ciudades europeas pusieron en marcha una reconfiguración profunda de sus políticas sobre alquileres temporarios. Todo comenzó como un movimiento aislado para atajar los efectos negativos del turismo masivo, desde la escasez de viviendas hasta el deterioro de la calidad de vida en barrios tradicionales.

Pero con el paso del tiempo esto se convirtió en una tendencia global que ahora obliga a plataformas como Airbnb, entre otras, a revisar su modelo de negocio y su relación con los destinos más demandados.

Luego de varios intentos por adaptarse y resistir las nuevas normativas, la empresa de origen estadounidense apeló ahora a una decisión drástica: hacer una apuesta muy fuerte por promocionar destinos alternativos fuera de los grandes centros urbanos , con especial énfasis en zonas rurales de países como España, Francia y el Reino Unido.

Entre los casos más emblemáticos de gobiernos locales que vienen implementando una batería de medidas restrictivas para regular y en ciertos casos prohibir esta modalidad de alojamientos turísticos intermediados por plataformas digitales, figura Barcelona . La Corte Constitucional del estado catalán respaldó este año la decisión de la ciudad de eliminar paulatinamente todas las licencias de alquiler de corta duración para 2028 .

La medida, profundamente controversial, pretende devolver al mercado habitual miles de viviendas transformadas en alojamientos turísticos y aliviar las tensiones del mercado inmobiliario local.

No lejos de allí, en Palma de Mallorca, las autoridades optaron por prohibir los alquileres a corto plazo dentro de edificios residenciales, permitiendo únicamente alojamientos independientes como casas o villas, con el objetivo de preservar las zonas residenciales y mitigar los efectos del turismo excesivo.

Estas medidas se suman a otras ciudades españolas como Madrid y Valencia, que mantienen litigios o buscan prohibiciones similares en sus centros históricos.

En el Reino Unido, Londres estableció un límite de 90 noches por año para el alquiler a corto plazo en propiedades sin cambio de uso, una medida concebida para asegurar que los alojamientos no perjudiquen la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes.

Y en ciudades como Ámsterdam, las limitaciones son aún más estrictas: el número de noches que una propiedad puede estar disponible para turismo se reduce a 30 al año con requisitos de registro severos para los anfitriones y multas significativas por incumplimiento.

La mudanza de Airbnb: del centro urbano al campo abierto

Este panorama restrictivo afectó la presencia de Airbnb en los núcleos urbanos más demandados del continente europeo. Ante la creciente presión regulatoria, la compañía ha optado por transformar parte de su discurso y estrategia operativa.

Así, en lugar de centrar su crecimiento exclusivamente en grandes ciudades, la plataforma ha comenzado a promocionar destinos alternativos en zonas rurales, una tendencia que la propia empresa ha enmarcado en un enfoque de turismo más “sostenible y diversificado”.

En España, la iniciativa más visible de este giro fue anunciada en diciembre pasado bajo el nombre de “Compromiso Rural”. Consiste en un plan que destinará unos u$s50 millones durante tres años para promover el turismo en pueblos y zonas rurales del país.

El objetivo declamado por la plataforma es incentivar a los viajeros a explorar lugares menos conocidos, así como apoyar a las economías locales mediante la revitalización de pueblos con oferta de alojamientos y actividades turísticas.

Para sostener esta argumentación, el director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, destacó que la intención es “ayudar a llenar la España vaciada”. Se refirió así a las vastas áreas rurales españolas con baja densidad de población.

Entre los objetivos que Airbnb plantea con su nuevo “Compromiso rural” figura contribuir a la revitalización de unos 1.800 pueblos españoles en riesgo de extinción.

En ese sentido, Jaime Rodríguez de Santiago sostuvo que “Airbnb quiere ser parte de la solución, impulsando un turismo responsable que ayude a poner en el mapa lugares con historia, cultura y patrimonio, pero con escasos recursos para atraer visitantes”.

También explicó que el plan cuenta con dos pilares fundamentales. El primero, denominado Acción Rural, contará con u$s38 millones que se destinarán a financiar la renovación de viviendas tradicionales, la creación de un fondo para rehabilitar casas vacías y la preservación del patrimonio arquitectónico local. También dará apoyo para proyectos que impulsen el comercio de proximidad y para acondicionar espacios de valor cultural.

El segundo pilar dispondrá de los restantes u$s12 millones, que destinará a fomentar la demanda de visitantes nacionales e internacionales hacia estos destinos rurales mediante campañas de promoción y marketing colaborativo.

En este punto, Airbnb firmó una alianza con la asociación Pueblos Mágicos de España, y se comprometió a promover la diversificación del turismo y visibilizar municipios y áreas que aún no forman parte del imaginario turístico colectivo.

Además, la empresa buscará sumar como un atractivo turístico la calidad del cielo nocturno de las zonas rurales españolas. Para eso colaborará con la Fundación Starlight para impulsar el astroturismo.

El marketing de Airbnb: detectar la tendencia y subirse a ella

Este cambio estratégico no se limita a España. Y cuenta con antecedentes que ahora fueron rescatados por la compañía para explicar la nueva estrategia. Informes y comunicados de la empresa subrayan que ya en 2024, la mayoría de noches de estancia reservadas a través de Airbnb en la Unión Europea se dieron fuera de las grandes ciudades.

Esto sugiere una tendencia creciente de huéspedes interesándose por destinos más tranquilos y menos saturados. Y también, en la mayoría de los casos, más económicos que un alquiler en cualquiera de las capitales del viejo continente.

Aunque buena parte de esta dinámica responde, en efecto, a la demanda de los viajeros, la compañía ahora decidió amplificarla con iniciativas de marketing, alianzas con gobiernos regionales y apoyo a pequeños negocios locales para que se sumen a la iniciativa.

Además, la apuesta por el turismo rural y de proximidad responde a restricciones no solo cuantitativas, sino también técnicas, como las prohibiciones en Milán sobre ciertos sistemas de acceso que facilitan el alojamiento sin interacción humana, o las exigencias de registro y multas en ciudades como París o Ámsterdam.

Estas políticas no surgen en el vacío. Detrás está la creciente percepción de que el turismo masivo -impulsado durante años por alojamientos baratos y fácilmente accesibles en plataformas como Airbnb, Booking y similares- deteriora la calidad de vida de los residentes y encarece los mercados de vivienda en barrios céntricos.

En muchas ciudades, la protesta ciudadana ha tenido un papel central; en diversas localidades españolas, desde las islas Baleares hasta Barcelona y Málaga, las protestas contra el exceso de turismo han ganado fuerza en 2024 y 2025, con miles de habitantes reclamando límites al flujo de visitantes y una mayor protección de su entorno urbano.

Además de las regulaciones locales, también se impulsan iniciativas a escala de la Unión Europea para aumentar la transparencia y supervisión del mercado de alquileres temporarios, incluso proponiendo mecanismos para que las plataformas compartan datos con las autoridades locales y nacionales, con el fin de facilitar la aplicación de normas y evaluar su impacto social.