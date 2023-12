El particular motivo por el que Javier Milei aún no se mudó a la Quinta de Olivos y cuándo lo hará

Javier Milei asumió el 10 de diciembre como Presidente de la Nación y ya brindó su primera cadena nacional donde anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía , sin embargo, aún no se ha mudado a la Quinta de Olivos , la residencia de los mandatarios electos.

Tras el anuncio, el flamante presidente reveló el particular motivo por el que aún se encuentra viviendo en el hotel Libertador y no se ha trasladado a Olivos.

Tal y como reveló el propio mandatario, la razón por la que aún no se ha trasladado a la residencia oficial se debe a que todavía no ha podido llevar a cabo las reformas necesarias para que sus perros se sientan cómodos en el lugar.

El motivo por el que Javier Milei aún no se ha mudado a la Quinta de Olivos.

"Cuando me terminen de armar las cosas para poder llevar a mis hijitos de cuatro patas me voy a mudar recién a la Quinta d Olivos", confirmó Milei en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, el jefe de Estado detalló que aún se encuentra con algunas cuestiones de "coordinación" ya que contrató una arquitecta y compró todo lo necesario para adaptar la casa a sus mascotas, "pero hay algunas restricciones de quiénes pueden ingresar".

Según contó Milei, lo que busca construir antes de mudarse son los "recreos", que es el parque donde pasean. De todas formas, aseguró que en los próximos días intentará resolverlo para luego mudarse a la Quinta de Olivos.

Javier Milei advirtió que habrá más medidas tras el DNU

Tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma 366 artículos con el objetivo de desregular la economía, el presidente advirtió en declaraciones radiales que "hay más".

En ese sentido, Milei se refirió a las repercusiones que tuvo el DNU y aseguró que "han sido verdaderamente importantísimas, hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Y les aviso que viene más, hay más".

En relación a las críticas que ha recibido por la utilización del carácter de emergencia en el marco del DNU sostuvo que "hay muchas cosas del paquete de estabilización que a mi no me caen simpáticas pero lo resuelvo en el marco de la emergencia, es muy gracioso cuando dicen 'acá no había emergencia'".