El Plenario del Consejo de la Magistratura decide el futuro del juez de Rosario procesado por coimas

Con la conducción de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, los integrantes del cuerpo deliberarán desde las 9:30 en la sede de la calle Libertad.

Este miércoles, el Consejo de la Magistratura de la Nación mantendrá una reunión clave para tratar dos temas centrales: definirá la suspensión inmediata y el envío a juicio político del magistrado federal Gastón Salmain , procesado con prisión preventiva por cobrar dádivas a cambio de sentencias. Por el otro, evaluará aprobar las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña ; estos puestos reemplazarán a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi, quien de todas formas compite en el concurso para mantener su lugar.

La agenda del día también incluye la aprobación de concursos para cubrir múltiples vacantes judiciales. Entre ellas, se destacan cuatro puestos en la Cámara Civil y Comercial Federal y un juzgado en lo Penal Económico. En el plano federal, se avanzará con las designaciones para los juzgados de Corrientes y La Plata , además de seis cargos para jueces de Garantías distribuidos en las localidades santafesinas de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Con la conducción de Horacio Rosatti , presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, los miembros del cuerpo deliberarán desde las 9:30 en la sede de la calle Libertad. Aunque el temario es amplio, todas las miradas estarán puestas en el destino de Gastón Salmain . Hace apenas quince días, la comisión de Acusación respaldó de forma unánime el despacho que promueve su destitución por mal desempeño. En aquel encuentro, el senador del PRO, Luis Juez, fue tajante: “Este hombre no puede ser juez federal” .

El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario , Gastón Salmain , arrastra desde diciembre pasado un procesamiento por prevaricato , cohecho pasivo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público . En dicha causa penal se lo acusa de haber manipulado , junto al financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche, un expediente entre septiembre de 2023 y abril de 2024 . La maniobra buscaba favorecer a un fideicomiso para desviar 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior, presuntamente a cambio de un soborno de 200 mil dólares.

Si bien la justicia le dictó prisión preventiva, medida que fue ratificada tanto por la Cámara Federal de Rosario como por la Cámara Federal de Casación Penal, la detención efectiva del magistrado no se concretó debido a la inmunidad de arresto que posee en su cargo.

A este complejo panorama judicial se le suma una acusación por haber falseado su currículum durante el concurso para ser juez. Salmain omitió declarar que en el año 2002 fue exonerado del Poder Judicial, donde se desempeñaba como empleado del fuero de la seguridad social, tras haber ofrecido una coima para alterar un sorteo de causas. Al defenderse ante el Consejo, el magistrado argumentó que no mencionó el antecedente porque "no le preguntaron" y porque consideraba que se trataba de un hecho antiguo.

Para abrir el proceso de destitución se requiere el respaldo de dos tercios de los consejeros presentes en el Plenario. De alcanzarse esa mayoría, Salmain será suspendido de inmediato de sus funciones. A partir de allí, un Jurado de Enjuiciamiento, con los propios consejeros en el rol de fiscales, tendrá la tarea de definir antes de que termine el año si lo destituye por mal desempeño.