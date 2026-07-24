Santa Cruz busca colocar deuda por u$s600 millones para infraestructura + Agregar ámbito en









Bajo el nombre "Financiamiento Estratégico Provincial", el gobernador Claudio Vidal presentó la iniciativa para la que tendrá que obtener una mayoría en la Legislatura provincial.

Claudio Vidal, gobernador santacruceño.

Tal como se concretó en la reciente experiencia neuquina, la provincia de Santa Cruz busca colocar deuda por u$s600 millones que la gestión local destinará principalmente a obras viales y mineras. Se trata de la séptima iniciativa distrital de este tipo, impulsado por la mejora en la calificación crediticia a nivel federal el atractivo que provocan los recursos naturales argentinos.

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Desde junio, Claudio Vidal encabezó la presentación de la propuesta de "Financiamiento Estratégico Provincial" que, bajo la normativa de endeudamiento local, requiere dos tercios de los votos en la Legislatura santacruceña. El proyecto, enmarcado en la ley de Crédito Público, no logró superar aún la instancia de comisiones. El oficialismo cuenta con 11 de las 16 bancas que precisa, pero hasta ahora sólo consolidó el respaldo de dos aliados. De los otros trece legisladores restantes, ocho representan a la oposición de Unión por la Patria.

En una de las presentaciones públicas del proyecto, Vidal precisó que el financiamiento se destinaría a las obras en la ruta Ramón Santos a Caleta Olivia, más proyectos camineros en Puerto San Julián y la localidad de Gobernador Gregores, en la que se intentaría recuperar el yacimiento minero Manantial Espejo, al igual que la preservación de la actividad energética y minera en Río Turbio. El financiamiento sería de esquema mixto, mediante un préstamo de la CAF y la colocación de bonos en los mercados internacionales.

El respaldo en la Legislatura local será clave para el proyecto de colocación de deuda santacruceño. Impulso de provincias para colocar deuda En el marco de la sostenida caída del riesgo país a nivel federal, distintos distritos comenzaron a mirar el mercado de crédito como alternativa de financiamiento a obras estratégicas. La primera fueChubut, que en diciembre del año pasado, tras la renovación parlamentaria, ya anunció su interés en colocar deuda, lo que consiguió hacer por u$s650 millones, con vencimiento a 10 años a una tasa del 9,45%.

En lo que va del año, Córdoba(u$s800 millones a 9 años, con tasa del 8,6%); Santa Fe(u$s800 millones a 9 años, con tasa del 8,1%); Entre Ríos (u$s300 millones al 9,87%) y Neuquén (u$s500 millones a 10 años con una tasa del 7,35%, por debajo de lo que estimaba el mercado en la previa) fueron algunas de las provincias que lograron colocar deuda.

También la ciudad de Buenos Aires logró un préstamo por u$s500 millones a una tasa de 7,37% -la más baja de su historia- y esta semana tuvo una buena noticia en ese sentido: los bonos del Gobierno de la Ciudad lograron la calificación B1 por parte de la agencia internacional Moody’s, un hecho que no ocurría desde hace 14 años. Entre los gobernadores que insinuaron intenciones, también se conoció el plan del sanjuanino Marcelo Orrego de concretar un crédito por u$s600 millones para avanzar en infraestructura que puedan respaldar la inversión en minería que se proyecta en la provincia.