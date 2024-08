El diputado Germán Kiczka se habría alojado en un hotel en Puerto Iguazú

En declaraciones a FM Open 101.7 de Posadas el funcionario dijo que “se los está buscando intensamente y hay una alerta roja de Interpol, que hace a la investigación en cuanto a los pasos migratorios”.

“Legalmente no tienen una salida de la Argentina, pero las hipótesis son que podrían estar en el país o bien haber salido por un paso ilegal hacia Brasil”, agregó.

“Es aberrante lo que se ha encontrado, es parte de una investigación internacional. Cuando se supo todo hubo gente que lo defendió diciendo que era una ‘operación’. Lo que hizo el juez fue certero y puntilloso, pero, infelizmente, quien en un principio dijo que se iba a poner a disposición, el día que lo fueron a buscar se fugó”, indicó Pérez.

Asimismo, el ministro dio detalles sobre el rol del hermano del diputado, que también está involucrado en la acusación. “Tiene un agravante (además de la distribución de material de abuso, zoofilia, incesto y pedofilia) porque, en principio, habría tenido relaciones con menores de edad”, dijo y marcó: “El padre también está investigado, porque el primer allanamiento, que se realizó en febrero de este año, fue en su domicilio y se encontró mucho material y una computadora personal de Germán”.

El alojamiento de Germán Kiczka en Iguazú

Según fuentes judiciales, la Justicia de Misiones recibió una serie de audios en los que se oye al diputado provincial Germán Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú, cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. Los mensajes fueron enviados días antes de que se concretara su desafuero en la legislatura provincial.

En uno de estos mensajes, el representante del partido expresa:

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”.

Habitación 27

En otro audio, una mujer, presuntamente empleada del lugar en el que se alojó el diputado, le dice a alguien: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

De acuerdo con lo mencionado por fuentes judiciales, el legislador habría estado allí el martes o miércoles pasado a sabiendas de que las órdenes de arresto sobre él y su hermano Sebastián eran inminentes. De hecho, el Juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, las emitió el mismo martes por la noche.

Faría ordenó detener a Kiczka en el marco de una investigación por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil. Tras el desafuero que se votó este jueves en la Legislatura, el personal de la Policía de Misiones fue a buscar al diputado a su domicilio -que había sido allanado hace 17 días y en donde secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook-, pero Kiczka ya no se encontraba allí. Entre los archivos hallados, se encontraron escenas de zoofilia, menores abusados por animales.

El diputado era observado de manera especial desde ese momento, cuando el domicilio en el que viven su padre y su hermano, en la ciudad de Apóstoles, fue allanado en busca de ese tipo de material. Fue allí que se encontró una computadora personal del diputado y, tras, se estableció que descargó y compartió el material a través de la red eMule.

Guardianes digitales

El allanamiento de febrero al domicilio del padre y el hermano de Kiczka se realizó dentro del marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, encabezada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, que apuntaba a pedófilos que descargaban y compartían contenido prohibido.

Según publica el sitio economis.com.ar en Argentina, hubo nueve registros investigados: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cinco en provincia de Buenos Aires (en las localidades de Pilar, Rafael Calzada y Villa Luzuriaga), uno en Tucumán y en Misiones. En CABA hubo 2 detenidos. Ambos son hombres de 49 años. Uno desempleado, y el otro ingeniero informático.