El PRO presentó proyecto para que el Gobierno restituya coparticipación de Caba

"Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires", apuntó.

Además, Macri indicó que "todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos también reclaman

El jueves pasado en una reunión conjunta, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reclamaron por la deuda que mantiene el Gobierno nacional con las cajas de jubilaciones de las tres provincias. Coincidieron en que la resolución debe ser "urgente", que es momento para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una decisión frente a los reclamos presentados, y que el apoyo de los tres a la Ley Bases "para darle gobernabilidad" a la Casa Rosada no implica desistir de sus reclamos.

llaryora pullaro frigerio Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social santafesino, detalló que la deuda de la Nación ronda los $800.000 millones, con junio incluido. Y en lo que va de este año, el endeudamiento asciende a $172.000. Adrián Daniele, de Córdoba, sostuvo que esa administración cumplió con todos los requerimientos de la ANSES, y precisó que el incumplimiento nacional este año ya es de $162.279 millones. Si se actualiza esa suma con el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), como lo establece la legislación vigente, la deuda trepa a los $431.290 millones.

El menos enfático con el gobierno de Javier Milei fue el entrerriano Frigerio, quien destacó el apoyo a la Ley Bases "pero que no es contradictorio con la defensa férrea de nuestros intereses y de lo que nos corresponde por derecho y por ley". Y agregó: "Este es un viejo reclamo, histórico, de la transferencia de los fondos de las cajas con la ANSES. Es una iniquidad que queremos corregir con conceso y diálogo. De última instancia, se judicializará la situación, pero no quiero llegar a esa instancia".