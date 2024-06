Gobernadores de Región Centro piden a la Corte que resuelva la deuda de Nación con las cajas previsionales

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio , protagonizaron este jueves una cumbre de mandatarios de la Región Centro con el eje puesto en la deuda que mantiene el Gobierno nacional con las cajas de jubilaciones de las tres provincias. Coincidieron en que la resolución debe ser "urgente", que es momento para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una decisión frente a los reclamos presentados, y que el apoyo de los tres a la Ley Bases "para darle gobernabilidad" a la Casa Rosada no implica desistir de sus reclamos.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno de Santa Fe y en la previa de los discursos de los mandatarios, expusieron los titulares de las tres cajas previsionales, quienes describieron el escenario de la millonaria mora y los problemas que eso genera en las cuentas provinciales. Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social santafesino , detalló que la deuda de la Nación ronda los $800.000 millones , con junio incluido. Y en lo que va de este año, el endeudamiento asciende a $172.000. "A ese déficit lo afronta la provincia por Rentas Generales, es decir, lo pagan todos los santafesinos", dijo. Adrián Daniele, de Córdoba , sostuvo que esa administración cumplió con todos los requerimientos de la ANSES , por lo que el organismo no puede cuestionar lo que se demanda. "Córdoba, además, hizo todas las reformas legislativas necesarias para adecuar su sistema al nacional y aun así, continúa el incumplimiento nacional que este año ya es de $162.279 millones", señaló. Agregó que si se actualiza esa suma con el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , como lo establece la legislación vigente, la deuda trepa a los $431.290 millones.

Luego fue el turno de los gobernadores, quienes pusieron el acento en varios ejes. El menos enfático con el gobierno de Javier Milei fue el entrerriano Frigerio, quien destacó el apoyo a la Ley Bases "pero que no es contradictorio con la defensa férrea de nuestros intereses y de lo que nos corresponde por derecho y por ley". Y agregó: "Este es un viejo reclamo, histórico, de la transferencia de los fondos de las cajas con la ANSES. Es una iniquidad que queremos corregir con conceso y diálogo. De última instancia, se judicializará la situación, pero no quiero llegar a esa instancia".

Reclamos al Gobierno

Mas áspero fue Llaryora, aunque también se refirió al apoyo dado al Gobierno en el tratamiento de la Ley Bases. "Este tema tiene un impacto fundamental en cada una de las provincias, por eso tenemos que empezar a darle definiciones concretas. En Córdoba hemos tomado decisiones, ninguna ha sido fácil. Nos están enviando cero pesos, esto no pasó nunca. Los tres gobernadores estamos cumpliendo con las obligaciones y queremos que se discuta este problema". "Este no es el funcionamiento de un país normal porque a las malditas retenciones, siendo la región que más produce y menos recibe, ahora no nos cumplen con los fondos automáticos y todos se hacen los distraídos", añadió.