El pronóstico de Durán Barba para las elecciones 2023: "Juntos por el Cambio podría salir tercero"

Por otro lado, respecto del candidato por La Libertad Avanza (LLA) , Javier Milei , Durán Barba sostuvo que "representa un cambio de verdad en Argentina”. Además, reveló que las consultas que recibe son mayoritariamente del libertario , y no de la referente del PRO.

“La gente no me pregunta por el gabinete ni el programa de Bullrich, me pregunta si Milei gana en primera vuelta: en la televisión se ve a dos hombres, Melconian y Macri, hablando en nombre de una mujer, que es Bullrich”, expresó.