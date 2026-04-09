El Senado aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá en medio de acusaciones por su voto en Ley Bases + Seguir en









La designación salió con 45 votos a favor y 26 en contra. La oposición habló de “coima”, hubo fuerte rechazo desde Neuquén y el oficialismo defendió el pliego.

Lucila Crexell fue aprobada como nueva embajadora en Canadá.

El Senado aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá con 45 votos afirmativos y 26 negativos, en una sesión marcada por acusaciones de soborno ligadas a su voto en la Ley Bases y por el fuerte rechazo político surgido desde Neuquén.

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Los votos negativos llegaron desde el interbloque Popular y de la neuquina Julieta Corroza, alineada con la postura del gobernador Rolando Figueroa, mientras que hubo una única ausencia: la del senador Pablo Cervi.

El debate giró alrededor de la sospecha de que la exsenadora habría negociado su apoyo a la Ley Bases a cambio del cargo diplomático.

Los cuestionamientos contra Lucila Crexell en el Senado La intervención más dura fue la de Florencia López, quien sostuvo: “La postulada ha aceptado un soborno, una coima, porque permitió que se sancione la Ley Bases y negoció su voto por un cargo en la embajada”. También remarcó que su decisión “no fue libre” y recordó antecedentes en los que Crexell se había expresado contra la delegación de facultades.

La discusión tomó un tono aún más político por el rol del gobierno neuquino en el capítulo de hidrocarburos, considerado clave para la provincia. Corroza explicó que el oficialismo provincial había trabajado sobre ese punto, pero rechazaba el paquete fiscal, especialmente la restitución de Ganancias sobre salarios.

crexell (1).jpg Senadores cuestionan que Crexell apoyó la Ley Bases a cambio del cargo diplomático. “Nos sentamos a trabajar por el capítulo de hidrocarburos, pero el paquete fiscal no le servía a los neuquinos”, señaló, y negó de forma tajante que Figueroa hubiera impulsado el voto positivo: “Fue mentira que el gobernador le pidió que vote a favor eso”. En esa línea, sostuvo que no acompañarían “nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich salió a respaldar la designación y rechazó las críticas al afirmar que “el Senado no es un apéndice de los gobiernos provinciales”, además de calificar como una “falacia” la relación entre el voto de Crexell y el cargo diplomático. Esa postura fue refutada por Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió que la causa judicial vinculada al caso fue archivada de manera provisoria y adelantó: “A partir de que se vote como embajadora, vamos a pedir el desarchivo de la causa”. Con la aprobación consumada, el nombramiento quedó rodeado por una doble controversia: las sospechas de corrupción por la Ley Bases y el abierto rechazo político desde Neuquén, incluso por parte del propio gobernador.

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