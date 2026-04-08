El Senado activa este jueves el tratamiento de 60 pliegos judiciales

La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para dar ingreso formal a decenas de candidaturas judiciales, tratar ascensos militares y avanzar con la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 con el objetivo central de dar estado parlamentario a cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo , en una jornada que también incluirá ascensos militares, acuerdos diplomáticos y un clima político atravesado por la tensión con la oposición.

La convocatoria, definida en la reunión de Labor Parlamentaria , habilitará el inicio formal del tratamiento de candidaturas para jueces, fiscales y defensores , que luego pasarán a la Comisión de Acuerdos , donde comenzará la etapa de presentación de avales, posibles impugnaciones y futuras audiencias públicas previstas entre fines de abril y comienzos de mayo.

Entre los nombres que más resonaron aparece la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti , para integrar un tribunal federal oral de Santa Fe . Su pliego ingresó durante la tarde, en una segunda tanda de cinco designaciones . En ese mismo grupo también figura María Julia Sosa , secretaria del juzgado de Julián Ercolini .

Además, en una próxima tanda podría incorporarse Ana María Cristina Juan , esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA . Juan actualmente se desempeña como jueza de primera instancia en Hurlingham.

Además del paquete judicial, el temario contempla la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá , un nombramiento con respaldo de varios bloques, aunque cuestionado por sectores del peronismo que vuelven a vincularlo con su voto favorable a la Ley Bases .

El Senado también tratará el esquema de ascensos en las Fuerzas Armadas

La sesión también incluirá un amplio esquema de ascensos en las Fuerzas Armadas, con promociones que alcanzan a la cúpula militar y a más de un centenar de oficiales. Entre los nombres destacados aparecen el jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich; el vicealmirante Juan Carlos Romay, por la Armada; y Marcelo Dalle Nogare, para el Estado Mayor Conjunto.

Quien quedará relegado, al menos en esta instancia, es el subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ya que su ascenso no reúne los votos necesarios en medio de la impugnación que pesa en su contra por un presunto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

También se buscará avanzar con la integración del Tribunal de Defensa de la Competencia, en una sesión de baja intensidad formal pero con alto voltaje político por el contexto que la rodea.