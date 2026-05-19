Avanza la aprobación en Senado del acuerdo con los fondos buitre: el Gobierno explicó las últimas modificaciones

La nueva redacción consiguió dictamen y podría ir a sesión el próximo jueves, para alcanzar la media sanción. Tienen plazo para aprobarla hasta el 30 de junio.

La noticia frustró lo más importante de la sesión en el Senado del pasado jueves : un cambio de último momento provocó que se remueva el proyecto de pago a dos fondos buitre , en un acuerdo que ascendía a u$s171 millones. Aunque miembros del bloque de La Libertad Avanza habían asegurado que se trataba de un error tipográfico en la redacción de los nombres de los holdouts, funcionarios del Gobierno explicaron que la equivocación provino por parte de uno de los bonistas.

Según plantearon Sebastián Amerio y Juan Ignacio Stampalija , de la Procuración del Tesoro Nacional, y José Ignacio Hamilton , secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, el fondo Attestor Value Master Fund LP informó en la misma semana de la sesión que los bonos que habían comunicado -y se encontraban en el anexo del proyecto de ley- no eran los que intervenían en el litigio. Por lo tanto, una aprobación en el Senado no habría sido fiel al acuerdo al que llegó con el Estado nacional, cuya condena implicaba un desembolso de u$s266 millones aunque el país consensuó abonar u$s104 millones.

En definitiva, se incorporaría una adenda que eliminaría bonos que no correspondan y los reemplazaría por los correctos, lo que Hamilton definió como "un proceso que no es extraño". Al existir ese error material de parte de los acreedores, se alcanzó una segunda prórroga hasta el 30 de junio para alcanzar una aprobación en ambas Cámaras que legitime el pago a los bonistas. El segundo holdout es Bainbridge Ltd, al que abonarán u$s67 millones (por un litigio que ascendía a los u$s96 millones).

"Estamos haciendo un acuerdo para cerrar los juicios y todos los bonos por los cuales la Argentina fue condenada van a ser entregados y cancelados", precisó Stampalija, que admitió que existen otros bonistas pero en el marco de otros acuerdos y de menor magnitud. Al finalizar las presentaciones de los funcionarios, el oficialismo consiguió un amplio dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía.

Nueva sesión en el Senado

Dentro de la oposición, el chaqueño Jorge Capitanich enumeró una serie de preguntas para conocer los alcances de las costas del litigio, aunque luego expresó a este medio su conformidad con las explicaciones de los funcionarios nacionales. Aún así, aseguró que el bloque Justicialista presentará un proyecto propio. ¿Se volverá a fragmentar el voto de la bancada peronista? El puntano Fernando Salino señaló otro contrapunto: "Nos gustaría pagar primero otras cosas, sobre todo considerando que estamos ante nueve meses de caída de la recaudación".

Aún con estos rechazos, el oficialismo alcanzaría una cómoda media sanción en el Senado, en una sesión que sería el próximo 28 de mayo. La jornada incluiría otros dos temas: el aval de una nueva serie de pliegos judiciales y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que podría alcanzar dictamen este mismo miércoles 20 de mayo.