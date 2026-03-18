Senado: la oposición se prepara para arrinconar a Javier Milei con el caso $LIBRA y el escándalo de Manuel Adorni

La Cámara alta sesiona desde las 14 con un temario de baja intensidad, pero que promete show. El peronismo aprovechará para arrinconar al Gobierno, en una jornada en la que se tratarán dos pliegos que generarán polémica: el de Lucila Crexell, acusada de canjear su voto voto por una embajada, y el de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia.

Mientras el escándalo $LIBRA sigue creciendo y a días de que el jefe de Gabinete Manuel Adorni quedara en el centro de la escena por su viaje en jet privado a Uruguay y por subir a su esposa al avión presidencial, el Senado sesiona este miércoles a las 14 para darle ingreso al pliego del Carlos “Coco” Mahiques –padre del flamante ministro de Justicia–, para prorrogar su mandato. Además, se le dará ingreso al pliego como embajadora a la exsenadora Lucila Crexell, quien fue acusada de acompañar la Ley Bases a cambio de una embajada.

La sesión de este miércoles contiene un temario de baja intensidad . Es que la Cámara que preside Victoria Villarruel abre sus puertas para darle entrada a pliegos de jueces, diplomáticos y militares, así como también, para avanzar con una serie de tratados internacionales.

La sesión, que prometía pasar sin pena ni gloria, será aprovechada por la oposición, que usará el recinto como escenario para arremeter contra el gobierno de Javier Milei . Por un lado, se da por descontado que los senadores, con Popular a la cabeza, apuntarán contra Adorni luego de que la semana pasada quedara en el centro de la escena por subir a su pareja, Betina Angeletti, en el avión oficial en el que voló el presidente Javier Milei y parte de la comitiva para participar del Argentina Week, que se celebró en Nueva York.

El escándalo destapó otras aristas que pusieron en jaque el relato libertario . Por un lado, que, además, Adorni –a contramano de todo lo profesado cuando no era funcionario– viajó a Uruguay con su familia en un jet privado . De yapa, se supo que el amigo con el que viajó, el periodista Marcelo Grandio, tenía contratos con la TV Pública .

Tras recibir el apoyo del gabinete libertario, en las últimas horas el ministro coordinador intentó dejar atrás el tema, y se volvió a mostrar activo. Además de participar de un acto en la Bolsa de Comercio , en Córdoba, junto al Presidente, participó de la Mesa Política que se reunió este martes para definir la genda legislativa.

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: - Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas - Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley…

En ese contexto, anunció los proyectos que se enviarán al Congreso en los próximos días. Entre ellos, mencionó la reforma al Código Penal, leyes sobre la propiedad privada y reformas a la Ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Ambas fueron impulsadas por la oposición y el Gobierno se niega a su cumplimiento.

Habrá que seguir de cerca las reacciones de Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad optó por mantenerse alejada del caso Adorni (se limitó a retuitear los apoyos de los hermanos Milei). Y es, si se quiere, una de las "beneficiadas" por el affaire. Es que, el ministro coordinador es uno de los impulsados por Karina Milei como candidato a jefe de Gobierno porteño, lugar al que aspiraría Bullrich de cara al 2027. O al menos, es la figura que usa la hermana del Presidente para marcarle la cancha a la senadora que sigue levantando el perfil desde su banca.

Pero a la “novela Adorni” se le suma otro condimento, y es Caso $LIBRA. A raíz de conocerse el peritaje del celular del empresario e impulsor de esa criptomoneda, Mauricio Novelli, se supo que este y los hermanos Milei habían mantenido comunicaciones telefónicas minutos antes y después del tuit en el que el Presidente promocionó la moneda que derivó en estafa. También, trascendieron contratos entre el expresidente y el empresario, además del pago de montos mensuales, en dólares.

El Senado además, le dará ingreso al pliego de Carlos Mahiques, quien en noviembre cumple 75 años y, por tanto, vence su mandato. Ahora bien, el Presidente hizo uso de sus facultades y envió a la Cámara alta su pliego, para prorrogar sus funciones por cinco años más. El dato es que se trata, nada menos, que del padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El Senado le dará ingreso al pliego del padre de Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia.

De yapa, también ingresará el pliego de Lucila Crexell, para ser nombrada embajadora argentina en Canadá. Se trata de la exsenadora neuquina que en 2024 fue señalada y hasta denunciada por el peronismo ante la Justicia (la causa fue desestimada) por, supuestamente, haber votado la Ley Bases a cambio de ser nombrada como embajadora ante la Unesco, en París. A raíz del revuelo que generó el tema, la patagónica decidió bajarse de esa nominación.

Dos años después, y con Crexell ya fuera de la función pública, el oficialismo la promueve como embajadora en Canadá, donde la neuquina aspira a impulsar una agenda muy vinculada con la Patagonia: la cuestión energética y, en especial, la actividad minera.

En la sesión de este miércoles, el oficialismo aspira que los pliegos de Crexell y Mahiques sean ingresados. Luego, deberán ser tratados en la comisión de Acuerdos, que lidera el menemista Juan Carlos Pagotto y, de reunir las firmas, ambos pliegos volverán al recinto de la Cámara alta, para su aprobación.

Así las cosas, se espera una sesión en la que la oposición aprovechará para arrinconar al gobierno de La Libertad Avanza, en medio del momento crítico que atraviesa. "Nos la dejan servida", reconocieron desde la bancada que conduce José Mayans.