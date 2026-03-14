Tras la polémica por la ley Bases, el Gobierno envió el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno firmaron su postulación. Ahora deberá ser tratado por la Comisión de Acuerdos antes de pasar al recinto. En 2024 su nombre había trascendido para un cargo diplomático horas antes de que votara a favor del megaproyecto libertario.

Lucila Crexell había quedado en el foco de la tormenta ante rumores de que su postura en favor de la ley Bases respondía a una designación diplomática.

El Gobierno envió al Senado el pliego de la exlegisladora neuquina Lucila Crexell Sapag como embajadora a Canadá. Su postulación para un cargo diplomático había trascendido en 2024 luego de que votara a favor de la ley Bases. A casi dos años, Javier Milei avanzó con la firma para confirmar su traslado. A mitad de enero fue designado Fernando Iglesias como Embajador ante la Unión Europea (UE) .

El pliego para ser embajadora en Canadá tendrá estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles 18. Luego deberá analizado por la Comisión de Acuerdos, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones.

Hija de Luz Sapag y nieta de Elias Sapag -uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino- deberá exponer ante la Comisión de Acuerdos previo a la emisión del dictamen, pero su informe no estará exento de polémicas debido a la controversia desatada en el marco de la discusión de la ley de Bases.

El pliego enviado al Senado propone a la exsenadora como embajadora plenipotenciaria, aunque se supo que el destino será Canadá, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Crexell, quien fue senadora entre el 2019 y el 2025 por Juntos por el Cambio, ya que quedo como primer candidata en lugar del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga , quien falleció en plena campaña electoral y se mantuvo en esa bancada hasta el 2023. En el 2024, se sumó al interbloque Provincias Unidas que presidía Juan Carlos Romero y junto a esa bancada aliada al Gobierno, aprobó la ley de Bases.

La exsenadora había quedado en el ojo de la tormenta cuando había trascendido un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta que solicitaba antecedentes jurídicos de Crexell como paso previo a su posible designación en UNESCO.

"Si esta operación es para generarme presión o un cambio en el sentido de mi voto no lo voy a hacer", dijo en su momento ante la prensa y aseguró que tenía consensuado su voto a favor de la ley de Bases con el gobernador Rolando Figueroa. Sin embargo, las especulaciones continuaron y el Gobierno no avanzó con la designación.

fernando iglesias martin menem

Fernando Iglesias, embajador ante la UE

Como antecedente a la postulación de Crexell, el Gobierno designó a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea, a través del Decreto 18/2026, luego de que fuera aprobado su pliego en el Congreso.

La norma establece que Iglesias ejercerá la representación ante el bloque europeo sin perjuicio de sus actuales funciones como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, cargo para el que había sido designado días atrás.

Según los considerandos del decreto, la medida busca garantizar la continuidad de la representación diplomática, asegurar la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y optimizar el gasto público, al concentrar ambas funciones en un mismo funcionario. El texto precisa además que la Unión Europea otorgó el plácet de estilo, requisito indispensable para formalizar la designación.