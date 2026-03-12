Batalla en el Senado: La Libertad Avanza y el PJ se disputan terreno en las comisiones

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se comprometió a respetar la proporcionalidad en la composición de esos cuerpos de trabajo. Pero, en la bancada que conduce José Mayans advierten que el oficialismo no estaría cumpliendo con lo acordado.

Con la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias , el peronismo y La Libertad Avanza acercan posiciones para normalizar el funcionamiento del Senado . Luego de que en extraordinarias el PJ decidiera no integrar las comisiones por considerar que les daban menos sillas que las que les corresponderían, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se comprometió a respetar la proporcionalidad en la composición de esos cuerpos de trabajo. Reina la desconfianza en la Cámara que conduce Victoria Villarruel, donde el principal bloque de la oposición alerta que el oficialismo no estaría cumpliendo con lo acordado .

El PJ está en su piso histórico de bancas en el Senado desde el retorno de la democracia y La Libertad Avanza –en tándem con sus aliados– le hace sentir el rigor de los números . “Cuando ellos eran mayoría, hacían lo que querían: se autoconvocaban y todo. Ahora, lo hacemos nosotros”, dijo una importante fuente libertaria el día que la Cámara alta eligió a sus autoridades y Popular, interbloque que conduce José Mayans, se quedó sin una silla en la cúpula del cuerpo que conduce Victoria Villarruel.

Esa declaración se produjo el martes previo al discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Fue en el marco de la sesión preparatoria en la que, como vicepresidenta del cuerpo quedó Carolina Moisés , la peronista que días antes, junto con Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), habían dado el portazo en Popular.

¿Cómo es que esa silla quedó para un bloque que tiene apenas tres senadores y no para el de Mayans, que reúne 25? Matemática pura : Patricia Bullrich logró alinear al resto de los senadores (entre ellos al PRO y la UCR) para que acompañaran su propuesta, juntó los votos y Moisés se alzó con esa silla.

Esa jugada –que expuso la debilidad parlamentaria del PJ frente a la mayoría de 44 senadores que consolidó Bullrich– fue apenas un capítulo de la batalla que se libra en el Senado, con Bullrich de un lado, y el peronismo del otro. El otro capítulo tiene que ver con la composición de las comisiones, que son nada menos que los cuerpos de trabajo que dictaminan los proyectos antes de llegar al recinto para su aprobación.

Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, todas las comisiones volvieron a foja cero. Desde entonces, se conformaron aquellas que debían abocarse a los proyectos que se trataron durante el período de sesiones extraordinarias, como la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el Presupuesto 2026, el nuevo Régimen Penal Juvenil, Inocencia Fiscal y el pliego de Fernando Iglesias.

Senado (3) El PJ está en su piso histórico de senadores, desde el retorno de la democracia.

En esa oportunidad, Popular denunció que los libertarios les dieron menos sillas que las que, por proporcionalidad, consideran que les corresponden. Eso explicó, por caso, el motivo por el que durante el debate de la reforma laboral, pese a tratarse de un tema tan sensible para el peronismo, la bancada que conduce José Mayans no haya presentado ningún dictamen. Hacerlo era avalar la composición de las comisiones.

Esta decisión generó ruido puertas adentro. Es más, es uno de los motivos que Moisés expuso a la hora de argumentar su salida del bloque. “No estamos de acuerdo con dejar vacantes los lugares que le corresponden al peronismo. En diciembre la conducción del interbloque decidió no integrar las comisiones. En el debate de la reforma laboral no pudimos tener un dictamen de minoría para establecer una pauta de negociación razonable ni un proyecto ante la sociedad”, dijo la jujeña días atrás, en un reportaje que le concedió a Clarín.

Sesiones ordinarias: borrón y cuenta nueva

Con la puesta en marcha de las sesiones ordinarias, la Cámara que conduce Villarruel, pero que en los hechos maneja Bullrich, intenta normalizar la situación. Según pudo saber Ámbito, la propia senadora se comprometió, en la reunión de Labor Parlamentaria que hubo esta semana, encontrarle una salida acordada al asunto.

“Bullrich se comprometió a trabajar en eso y acercarse lo más posible al número que corresponde proporcionalmente”, dijo uno de los participantes de ese encuentro. La exministra reconoció que para el caso de las comisiones que ya fueron conformadas, “estaba más difícil”. Es que esto implica tener que hacer un enroque de senadores oficialistas o aliados, por opositores.

Ahora bien, para el caso de las comisiones que resta conformar, esa misma fuente señaló: “Parecería ser que hay un acercamiento para que sean lo más proporcional posible”. En promedio, a Popular les corresponden unas seis sillas por comisión. “Es posible de que haya luz en eso y que ya la semana que viene se empiecen a constituir”, concluyó.

Senado: las sospechas del PJ

“Estamos conformes, respetan la proporcionalidad”, dijeron desde Popular a este medio. Y aseguraron que tendrían seis lugares o siete si cuentan a Convicción Federal, el espacio que conduce Moisés.

Es más, la propia Bullrich admitió públicamente el tema, en el marco del plenario de Relaciones Exteriores y de Presupuesto. Esto fue luego de que el puntano Fernando Salino pusiera el tema sobre la mesa, y recriminara que Popular había presentado la nota con los nombres de los seis miembros para integrar las comisiones “de acuerdo al cupo que habíamos acordado”. Bullrich tomó la palabra y pidió que se le dé “entrada formal” a la nota presentada. Es decir, avalaba los seis nombres.

Ahora bien, como Popular ya presentó los nombres para integrar las comisiones (luego de lo pactado en Labor) resta que se oficialice el decreto con la conformación de las comisiones, con el PJ incluido. Hasta ahora, solo circuló un decreto, que incluye los nombres del resto de los bloques. Y esto es lo que le preocupa a Popular.

bullrich mayans senado En el bloque de Mayans desconfían del compromiso de Bullrich. Captura

“Ojo que quedan las más candentes por resolver”, dijeron desde ese espacio a Ámbito. Y pusieron la mira en: Acuerdos, que es la que dictamina nada menos que los pliegos de los candidatos a jueces y fiscales, además de embajadores y ministros de la Corte Suprema; Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

Para el caso de Asuntos Constitucionales, al menos en el decreto que circuló en las últimas horas, a Popular le darían apenas 5 de las 19 sillas; en Acuerdos, 3 de 17 y en Presupuesto 5 de 17. “Por el momento, La Libertad Avanza no avanza como quedó”, avisaron desde el interbloque opositor.

Así las cosas, el peronismo está a la espera de la oficialización de los nombres para ver si Bullrich cumple con lo acordado en privado y ratificado en público o si, una vez más, hace valer la fuerza de los números como, en el pasado, hizo el PJ.