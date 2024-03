El tiro en el pie de Javier Milei ante el Congreso y su Gabinete

Milei se habia mostrado en desacuerdo con el aumento del 30% de las dietas de los diputados y senadores al remarcar que "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata", al tiempo que arremetió: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

Casi 48 horas mas tarde se filtró el defreto, firmado por Milei, Nicolas Posse y Sandra Pettovello, que disponía un aumento aún superior para los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

"No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata", había sido la declaración del Presidente en relación al aumento en el Congreso.

javier herrera bravo.jpg Javier Herrera Bravo, el señalado por el escándalo en el aumento de sueldos del Ejecutivo.

El incremento salarial para diputados y senadores choca con el axioma de hierro "No hay plata" de LLA frente a la grave situación económica del país, que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados.

Pero el temblor que generó puertas adentro de la Casa Rosada el decreto de Milei para subirse el sueldo fue fuerte, y de hecho, ahora buscan responsabilizar a Herrera Bravo luego de que el Presidente argumentara no haberse enterado del contenido del decreto que lleva su propia firma.

La puesta en escena de Milei de ordenarle a Martín Menem que promueva un proyecto de ley para anular la suba de dietas en el Congreso termino chocando con el aumento que el mismo Presidente se otorgo por decreto. Una decision que tensa aun mas el vínculo con Victoria Villarruel, la vice que se le plantó a Javier Milei y se negaba a dar marcha atrás con la mejora salarial para los legisladores nacionales.