Cena Anual de la Asociación de Magistrados: reclamo de coberturas de vacantes y advertencias sobre posibles reformas en la elección de jueces

Durante el evento, expusieron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Allí se expresaron respecto al rol de la Justicia y los modelos a seguir.

Horacio Rosatti expuso en la Cena Anual de la Asociación de Magistrados.

El titular de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura , Horacio Rosatti , subrayó que la "prioridad absoluta" dentro del Poder Judicial es "llenar las vacantes" y respaldó el trabajo del organismo encargado de elegir a los jueces. Según sus palabras, los únicos sistemas alternativos serían la designación directa por el Ejecutivo , como sucedía en el pasado, o la elección popular , similar al modelo aplicado en México , opciones que contradicen la Constitución Nacional .

Estas declaraciones ocurrieron durante la Cena Anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional , frente a cientos de jueces. Minutos antes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , reconoció que compartía la inquietud por las vacantes y atribuyó los retrasos al Congreso Nacional . "Una máquina de bloqueos nos impidió avanzar" , afirmó.

Además, criticó que "el proceso de selección, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo lento, conflictivo y controvertido" .

Rosatti respondió durante su discurso: "Desde nuestra gestión, realizamos los esfuerzos necesarios" . Luego, explicó que solo conoce tres métodos para designar jueces : el sistema electoral , donde los magistrados se eligen como legisladores o gobernantes; el modelo previo a la reforma de 1994 , en el que el presidente de la nación seleccionaba a abogados sin concursos ni evaluaciones públicas; y el sistema actual del Consejo de la Magistratura .

Advirtió que, para adoptar alguno de los dos primeros, "se requeriría reformar la Constitución" , un proceso que exige dos tercios de aprobación en cada cámara , una ley específica y una convención constituyente .

Cena Anual de la Asociación de Magistrados 2 El presidente de la AMFJN Andrés Basso dio el discurso de bienvenida. AMFJN

Avances y desafíos en la gestión judicial

Aunque Rosatti reconoció que el Consejo de la Magistratura a menudo "recibe críticas", destacó los progresos logrados en los últimos años y aseguró que es posible optimizar los procedimientos de selección.

Anunció que, para el próximo año, el Consejo trabajará en agilizar los concursos y en fortalecer la capacitación de los magistrados, con el objetivo de abordar causas complejas desde un enfoque interdisciplinario.

"No solo en casos vinculados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, sino también en delitos como la pornografía infantil", precisó.

El funcionario también resaltó que el organismo avanzó en los juicios a magistrados, algo que no ocurría desde hacía décadas.

"El Consejo de la Magistratura enfocó su atención, como nunca antes en cantidad, en analizar la conducta de aquellos jueces que generan sospechas sobre la mayoría", declaró. Añadió que los miembros del Consejo, "con el propósito de separar a los magistrados cuestionables del resto", eliminaron cualquier garantía de inmunidad.

En otro momento, Rosatti rindió homenaje a los integrantes del tribunal que juzgó a las Juntas Militares, a 40 años de la sentencia, en un proceso que calificó como "impecable" y desarrollado en un contexto "lleno de amenazas".

"Aspiro a que, en unos años, se reconozca el trabajo actual de jueces, fiscales y defensores en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico", expresó.

Y concluyó: "Desde el Poder Judicial, así como en su momento contribuimos a afianzar la democracia, ahora pondremos nuestro empeño en elevar su calidad. Estoy seguro de que lo lograremos".

Advertencias sobre la independencia de la Justicia

En uno de los salones de La Rural, el evento comenzó con las palabras de Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, quien alertó sobre la "crisis de confianza que enfrenta el Poder Judicial", un tema que, según él, "debe ser abordado con urgencia". Instó a actuar con "madurez institucional" y "responsabilidad" para "recuperar la conexión con la sociedad".

"Debemos comunicar mejor el trabajo diario de jueces y funcionarios, que garantiza los derechos de los ciudadanos", señaló.

Basso enfatizó en los intentos por "debilitar la independencia judicial", mediante ataques a la designación y estabilidad de los magistrados. "Estas críticas al sistema de garantías buscan limitar la autonomía del Poder Judicial", advirtió.

Además, se sumó al reclamo por las vacantes sin cubrir, que alcanzaron "cifras sin precedentes" y perjudican directamente a los justiciables, dañando la imagen del sistema.

Las reformas legales y las tensiones con la justicia porteña

El ministro Cúneo Libarona, además de respaldar la necesidad de cubrir vacantes, defendió los principios de "austeridad" y "respeto al déficit fiscal" impulsados por el presidente Javier Milei. Mencionó los proyectos legislativos en marcha, como la nueva propuesta de Código Penal, y subrayó la importancia de extender el sistema acusatorio a todo el país.

"La ley actual ya quedó obsoleta y requiere modificaciones", afirmó. También insistió en transferir la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que Basso rechazó explícitamente en nombre de la Asociación.

"Invito a todos a proteger la independencia de la Justicia. Seamos un equipo unido, dialoguemos y trabajemos juntos para lograr una justicia de calidad, respetada por la sociedad, que hoy, en mi opinión, recibe críticas injustas", declaró el ministro.

Rosenkratz cena magistrados AFMJP

La imparcialidad y fidelidad al derecho

Como es tradición, el cierre estuvo a cargo del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien destacó el "valor de la imparcialidad" que deben preservar los jueces. "En otras palabras, que nosotros, los magistrados, seamos leales únicamente al derecho", aclaró.

En ese contexto, recordó a los jueces del Juicio a las Juntas, homenajeados horas antes. "Condenaron cuando era necesario. Es importante decirlo, porque a veces la sociedad se vuelve simplista y pierde la capacidad de distinguir entre lo que es y lo que nos gusta", afirmó.

"También tuvieron el valor de absolver. La fidelidad al derecho exige precisamente eso: no confundir la ley con nuestros deseos personales", añadió.

Finalmente, brindó: "Que seamos capaces de honrar este valor. Distingamos siempre entre lo que nos gusta y lo que el derecho exige".

Rosenkrantz concluyó con una reflexión: "La segunda condición para mejorar el Poder Judicial no depende de nosotros, los jueces. Depende de los otros poderes del Estado".