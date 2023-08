Elecciones 2023 en Ciudad de Buenos Aires: la interna oficialista concentra la tensión electoral

Elecciones 2023 en la ciudad de Buenos Aires: quiénes son los candidatos a jefe de Gobierno

Juntos por el Cambio: la interna del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires viene siendo uno de los espacios de mayor disputa dialéctica hasta el momento. El senador radical Martín Lousteau busca acabar con la hegemonía de 16 años del PRO , que escogió a Jorge Macri , exintendente de Vicente López , como precandidato.

la interna del oficialismo en la viene siendo uno de los espacios de mayor disputa dialéctica hasta el momento. El senador radical busca acabar con la hegemonía de 16 años del , que escogió a , exintendente de , como precandidato. Unión por la Patria: luego de conseguir la unidad en la ciudad, el diputado nacional Leandro Santoro será el candidato del peronismo porteño.

luego de conseguir la unidad en la ciudad, el diputado nacional será el candidato del peronismo porteño. La Libertad Avanza : Javier Milei propuso una lista unificada en todo el país y, sin divisiones internas, tendrá al economista y legislador porteño Ramiro Marra como precandidato a jefe de Gobierno.

: propuso una lista unificada en todo el país y, sin divisiones internas, tendrá al economista y legislador porteño como precandidato a jefe de Gobierno. Frente de Izquierda-Unidad: como competidor de la alianza PTS-IS , el espacio referenciado con Myriam Bregman eligió a Jorge Adaro , secretario gremial de Ademys , como competidor en la jefatura de gobierno porteña. Por otro lado, la diputada nacional del Partido Obrero , Vanina Biasi , será la representante de Gabriel Solano en la ciudad.

como competidor de la alianza , el espacio referenciado con eligió a , secretario gremial de , como competidor en la jefatura de gobierno porteña. Por otro lado, la diputada nacional del , , será la representante de en la ciudad. Nuevo MAS: el dirigente sindical ferroviario Héctor Heberling encabezará la lista de Manuela Castiñeira en la Capital Federal.

el dirigente sindical ferroviario encabezará la lista de en la Capital Federal. Principios y Valores: el espacio creado por Guillermo Moreno presentará al cura, director teatral e investigador Eduardo Graham como precandidato.

el espacio creado por presentará al cura, director teatral e investigador como precandidato. Política Obrera : el espacio de izquierda liderado por Marcelo Ramal inscribió a la delegada de ATE Valentina Viglieca para competir por la jefatura de Gobierno.

: el espacio de izquierda liderado por inscribió a la delegada de para competir por la jefatura de Gobierno. Libres del Sur: vecino del barrio de Flores, el comerciante PyME Adolfo Buzzo es precandidato en la ciudad de Buenos Aires.

vecino del barrio de Flores, el comerciante PyME es precandidato en la ciudad de Buenos Aires. Frente Patriota Federal: el partido de los Biondini eligió al empresario mediático y tecnológico Alejandro Nizzero para encabezar la lista porteña.

el partido de los eligió al empresario mediático y tecnológico para encabezar la lista porteña. Aptitud Renovadora: Abogado laborista y legislador porteño, Juan Pablo Chiesa fundó su propio espacio para competir en Capital Federal.

Elecciones en la ciudad de Buenos Aires: ¿Cuántos votos se necesita para superar las PASO?

En la ciudad de Buenos Aires hay 2.533.092 electores distribuidos en las 15 comunas del distrito, ubicándose en el cuarto lugar en caudal de votantes (detrás de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y representando un 7,07% de los votos totales del país. Es decir: todos los votos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires no son suficientes para ganar en primera vuelta (suman 43,67%, cuando se precisa el 45%).

Para superar las PASO en la Capital Federal, un precandidato debe obtener al menos 37.997 votos, lo que le permitirá llegar a las elecciones generales. Cada una de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires supera por mucho esa cifra. Como ejemplo, la Comuna 2 (Recoleta) es la menos habitada y según el Censo 2022 tiene 158.368 habitantes.

Elecciones 2023: cómo funcionará el voto electrónico en CABA

Este domingo, los comicios en la ciudad de Buenos Aires tendrán la particularidad de ser elecciones concurrentes. Es decir, que las autoridades locales y nacionales se eligen el mismo día, pero con sistemas de votación diferentes. En este marco, la Boleta Única Electrónica (BUE), el sistema de votación que se va a usar para la categoría Jefe de Gobierno.

Cuando ingresen al cuarto oscuro los electores porteños se van a encontrar con las tradicionales boletas de papel para los cargos nacionales y con las máquinas que imprimen la boleta única electrónica para las autoridades de la ciudad de Buenos Aires.

Paso a paso: qué hacer con la Boleta Electrónica para votar en la Ciudad

Entregar el documento al presidente de mesa , quien le dará un sobre vacío.

, quien le dará un sobre vacío. Pasar detrás del biombo, elegir la boleta de papel con el precandidato a presidente/a y guardarla adentro del sobre.

y guardarla adentro del sobre. Volver a la mesa y depositar el sobre en la urna destinada a los votos para autoridades nacionales.

destinada a los votos para autoridades nacionales. La autoridad de mesa cortará el primer troquel que trae la Boleta Única Electrónica y se la entregará al elector para que inicie su trámite por pantalla.

y se la entregará al elector para que inicie su trámite por pantalla. Dirigirse a una máquina de votación e introducir la boleta en la ranura . Al instante se verán en la pantalla las opciones para votar.

. Al instante se verán en la pantalla las opciones para votar. Elegir a los candidatos por Agrupación Política (precandidatos de un partido) o por Categorías (precandidatos de diferentes partidos), tocando la pantalla en la opción deseada. La selección se va a imprimir en la boleta.

(precandidatos de un partido) (precandidatos de diferentes partidos), tocando la pantalla en la opción deseada. La selección se va a imprimir en la boleta. Para corroborar que la selección haya sido registrada correctamente se debe apoyar la boleta sobre el verificador . El voto va a aparecer en la pantalla para poder comparar.

. El voto va a aparecer en la pantalla para poder comparar. Doblar la boleta hasta la línea punteada para que nadie vea su selección. Delante del presidente de mesa, deberá cortar el segundo troquel que trae la boleta y entregárselo, antes de meterla en la urna.

para que nadie vea su selección. Delante del presidente de mesa, deberá cortar el segundo troquel que trae la boleta y entregárselo, antes de meterla en la urna. Una vez colocado el voto en la urna, se firma el padrón electoral.

Elecciones 2023: cómo consultar el padrón electoral en la ciudad de Buenos Aires

Para consultar tus datos en el padrón, deberás ingresar a la página web de la Cámara Nacional Electoral, donde se te pedirá la información necesaria: Documento, Género, Distrito y texto verificador. Además, la consulta cuenta con un apartado de reclamos en caso de que los datos no sean correctos.

Embed

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa. La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, continúa.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNI), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que "se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar". Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Quiénes están excluidos del Registro Nacional de Electores

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar: deberá justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Están excluidos de ir a votar quienes: