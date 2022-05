Katopodis advirtió que Macri es una "amenaza" porque está decidido a "llevarse puesto todo".

"Estamos discutiendo cómo mejorar el salario de los trabajadores, si es con un bono, anticipando el salario mínimo o levantando el piso de Ganancias, pero no discutimos congelar las paritarias y sacarle derechos a los trabajadores. Están en discusión dos modelos: Macri no sólo fue una amenaza en el 2019, sino que lo es en adelante. No es una hipótesis sino que ellos están ahí y a la derecha de (el expresidente de Estados Unidos) Donald Trump decididos a llevarse puesto todo", afirmó el funcionario en declaraciones a radio el Destape.