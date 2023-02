Elecciones 2023: las internas de JxC en La Pampa, Mendoza, Córdoba y Neuquén

Dentro de Juntos por el Cambio, parte como favorita la lista radical encabezada por el diputado Martín Berhongaray. Representado por el espacio Evolución Radical, busca renovar a la oposición pampeana luego de la baja del senador Daniel Kroneberger con una campaña extensa territorialmente. En la última semana recogió apoyos en actos en Anguil, Catriló, Torroba y, por supuesto, en Santa Rosa. “Cuando algunos empezaron a caminar La Pampa, yo ya le había dado veinte vueltas”, dijo entrevistado en el sitio Letra P, apuntando contra su rival dentro del bloque, el legislador Martín Maquieyra. En la previa a la elección, realizará recorridas con Martín Lousteau y Gerardo Morales.

Maquieyra se muestra activo en los medios de comunicación en las últimas semanas por ser el impulsor de la Ley Lucio. Con 37 años y una década como diputado nacional, tiene el desafío de competir desde el PRO en una provincia donde históricamente las comicios se deciden entre peronistas y radicales. Cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, que en enero viajó a Santa Rosa a respaldar su fórmula. Para la recta final previa a las elecciones, Maquieyra garantizó la visita a La Pampa de otros fuertes acompañamientos a su candidatura: Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Otro de los focos estará puesto en las elecciones para intendente de Santa Rosa. Luciano di Nápoli, actual jefe comunal referenciado con La Cámpora, pretende la reelección, y compite con un bloque enfrentado en la interna: Juntos por el Cambio presenta al macrista Martín Ardohain y a los radicales Federico Roitman y Francisco Torroba. Este último, y ex intendente santarroseño, parte como favorito y así lo expresa en la lista, donde además de dirigentes de su entorno se encuentra presente su hijo Javier en el tercer lugar para diputado provincial.

MENDOZA

Suarez De Marchi.webp Omar de Marchi y Rodolfo Suárez, en tiempos de consenso.

El actual oficialismo mendocino, nombrado como Cambia Mendoza pero teñido de radicalismo, tiene la particularidad de tener subido al ring al gobernador Rodolfo Suárez que, según lo dispone la Constitución provincial, no puede ser reelecto. Eso no le impide de confrontar con todos: holgado contra el peronismo, apunta diariamente contra los dirigentes del PRO de su provincia, principalmente contra el diputado nacional Omar de Marchi -y precandidato a gobernador-, quien esta semana en una radio local fue sutil: “Este año que pasó fue el peor de los últimos cuarenta”. Agotado, Suárez respondió: “Ya quiero terminar con esta novela”.

A nivel coalición, la principal tensión del bloque ocurrió el 24 de enero, cuando la UCR convocó a una cumbre de todos los partidos de la coalición… y faltaron. El presidente del PRO mendocino, Álvaro Martínez, apuntó que “se han avanzado con decisiones en forma unilateral, en nombre del Frente Cambia Mendoza, sin consulta previa”. También emitió un comunicado la Coalición Cívica provincial, cuyos miembros comunicaron: “Lamentamos profundamente la dudosa vocación democrática por parte de los señores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez”.

Para las primarias, establecidas el 11 de junio, el radicalismo ya decidió disputar la interna con el Frente Renovador aunque no definió candidatura. Una de las posibilidades es Silvia Cornejo, hermana de Alfredo. Resta saber qué otros partidos participarán dentro de la coalición, aunque Juntos por el Cambio fue muy explícito en un documento emitido, principalmente, por las tensiones en Mendoza: si existe fractura, no se podrá utilizar la firma del espacio en alianzas, lemas o colectoras.

CÓRDOBA

Patricia Bullrich Córdoba.jpg Patricia Bullrich y Mario Negri junto a los precandidatos Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba capital, es el candidato a gobernador por el oficialismo provincial (Hacemos Córdoba) y principal figura a conservar el legado de Juan Schiaretti en los comicios del 25 de junio.

Frente tiene a un Juntos por el Cambio desordenado por los apoyos y por los nombres propios que no quieren bajarse de la carrera electoral. El mediático senador Luis Juez, el diputado nacional por la UCR Rodrigo de Loredo, son los dirigentes que están en campaña por la coalición opositora. Ambos ganaron sus internas legislativas en el 2021 y aún no está claro si las divergencias se resolverán internamente o en una PASO. Esta semana, Patricia Bullrich y Mario Negri visitaron Córdoba y juntaron a los dos candidatos en un acto, donde consensuaron las críticas a Schiaretti pero no se insinuaron definiciones de listas.

Por el mismo espacio, otro candidato que no se baja es el ex intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, quien contaría con el respaldo interno de Horacio Rodríguez Larreta. Con perfil más bajo que el de sus adversarios dentro del bloque -esta semana ambos estuvieron en canales televisivos nacionales-, es el único referente puro del PRO y se encuentra recorriendo la provincia, reuniéndose con dirigentes y productores agropecuarios.

NEUQUÉN

Pablo Cervi Neuquén.jpg La fórmula Cervi-Taylor representará a un Juntos por el Cambio disminuido en Neuquén.

La provincia vivirá una elección convulsionada el próximo 16 de abril. El dominio histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sufrió un cimbronazo con la postulación a gobernador de Rolando Figueroa, quien rompió con el partido oficialista para fundar el espacio Comunidad, con el que competirá en estos comicios para ser mandatario provincial. Figueroa encabezó la lista del MPN para las elecciones legislativas 2021 y fue electo diputado nacional tras ganar las elecciones con el 29,22%. En su fórmula, lo acompaña Gloria Ruiz intendenta de Plottier, la cuarta ciudad en cantidad de habitantes de la provincia.

El pasado miércoles, el MPN presentó como candidato a gobernador al actual vice, Marcos Koopman, para compartir lista con Ana Pechen, quien ya fue vicegobernadora durante dos gestiones. La extensión territorial del partido se manifiesta en los 622 nombres que integran el listado de candidatos, dato inédito para la provincia. En la presentación de la fórmula, el actual mandatario Omar Gutiérrez apuntó contra Figueroa, luego de las críticas del candidato hacia la conformación de la Junta Electoral: "Están nerviosos porque están perdiendo la elección".

Por el radicalismo, se postulará Pablo Cervi, segundo en las elecciones 2021 en Neuquén capital. La candidatura de Cervi se vio empañada por el apoyo de Marcelo Bermúdez, presidente del PRO local, junto con otros dirigentes de su partido a Rolando Figueroa. Sin embargo, consiguió el visto bueno de otros espacios de Juntos por el Cambio, como la Coalición Cívica o el Encuentro Republicano Federal, y logró que lo acompañe en su fórmula uno de los representantes del “PRO disidente” neuquino: el ex diputado provincial y empresario Jorge Taylor.