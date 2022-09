Macri, sobre la interna PRO: "Si al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar" El expresidente se refirió al escenario electoral de cara a 2023, y dijo en alusión a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que si no hay una "marcada diferencia" entre ellos en esa carrera, "no voy a pedir el voto por uno".