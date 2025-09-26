Elecciones 2025: el Gobierno entregó los códigos fuente para la transmisión y recuento de resultados

El Gobierno puso a disposición de la Justicia Electoral los softwares de transmisión y recuento para control y verificación antes de las Elecciones 2025.

El Gobierno nacional le entregó a la Cámara Nacional Electoral, a trevés de la Dirección Nacional Electoral (DINE), los códigos fuente para la transmisión y recuento de resultados provisorios de la votación de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

La entrega tiene como objetivo cumplir con la normativa vigente, orientada a resguardar los códigos fuente, y a poner los sistemas a disposición de los partidos políticos para que puedan verificar su funcionamiento. Según informaron desde la autoridad electoral, se irán entregando distintas actualizaciones a medida que avance el trabajo con los partidos en el marco del Consejo de Seguimiento de las elecciones 2025.

En este sentido, la DINE realizará el 4 de octubre una prueba de respuesta del sistema de recuento provisorio de datos en el que se digitarán más de 65 mil telegramas (el 60% del total) con configuraciones de candidaturas y cargos de diferentes provincias.

Asimismo, en esa jornada se evaluará el trabajo de las unidades operativas de Correo Argentino ubicadas en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande.

Más adelante, el 18 de octubre, se realizará el simulacro general, instancia en la que se evaluarán el funcionamiento del sistema de transmisión, el recuento provisional de votos y la difusión de resultados electorales. Para esta ocasión serán 109.030 los telegramas que serán digitados, en el marco de la verificación general del proceso.

Qué es la Dirección Nacional Electoral y que función cumple

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en la administración electoral. Desde esta dependencia se planifica y ejecuta la política electoral nacional, promoviendo la implementación de herramientas esenciales que garantizan la transparencia, seguridad y confiabilidad de todo el proceso electoral.





