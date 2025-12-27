Rechazo a proyecto de explotación petrolera en Malvinas: Israel evitó apoyar a la empresa y el Gobierno lo agradeció + Seguir en









El canciller Gideon Sa’ar expresó su pesar por el malestar que generó en la Argentina el anuncio de actividad de una filial británica de una empresa israelí en el océano Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno agradeció este sábado a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el reconocimiento de que existe una disputa con el Reino Unido de soberanía de las Islas Malvinas, luego de que el Gobierno argentino rechazará por el anuncio de un proyecto petrolero de una filial británica de una empresa israelí en el océano Atlántico Sur.

El funcionario insistió que el conflicto debe resolverse mediante la negociación entre ambos países, de acuerdo al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.

Valoro las declaraciones del Canciller del Estado de Israel, Gideon Sa'ar (@gidonsaar), en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.



La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 27, 2025