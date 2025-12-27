SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de diciembre 2025 - 17:45

Rechazo a proyecto de explotación petrolera en Malvinas: Israel evitó apoyar a la empresa y el Gobierno lo agradeció

El canciller Gideon Sa’ar expresó su pesar por el malestar que generó en la Argentina el anuncio de actividad de una filial británica de una empresa israelí en el océano Atlántico Sur.

pablo-quirno

El canciller Pablo Quirno agradeció este sábado a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el reconocimiento de que existe una disputa con el Reino Unido de soberanía de las Islas Malvinas, luego de que el Gobierno argentino rechazará por el anuncio de un proyecto petrolero de una filial británica de una empresa israelí en el océano Atlántico Sur.

El funcionario insistió que el conflicto debe resolverse mediante la negociación entre ambos países, de acuerdo al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.

Informate más
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2004984132154089606&partner=&hide_thread=false

Noticias en desarrollo-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias