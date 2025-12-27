Mauricio Macri celebró la sanción del Presupuesto y destacó el respaldo parlamentario al Gobierno + Seguir en









El expresidente se expresó tras la sanción de la “ley de leyes” en el Senado y valoró el respaldo parlamentario que permitió al Gobierno contar con un marco presupuestario para 2026.

Mauricio Macri se manifestó a través de su cuenta de X luego de la aprobación del Presupuesto impulsado por el Gobierno nacional. Foto: Fundación Libertad

El ex presidente Mauricio Macri celebró este sábado la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó el rol del bloque opositor aliado que acompañó al oficialismo durante el tratamiento legislativo. “Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año”, escribió en su cuenta de X.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mensaje llegó luego de que el Senado sancionara el Presupuesto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en lo que representó la primera aprobación de la denominada “ley de leyes” desde el inicio de su mandato. La iniciativa obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, tras una sesión atravesada por negociaciones de último momento.

“Celebro la aprobación del Presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque”, agregó Macri en su publicación, en una señal de respaldo político a la estrategia parlamentaria que permitió al oficialismo alcanzar la sanción definitiva del proyecto sin modificaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2004992413946052972&partner=&hide_thread=false Celebro la aprobación del presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque! Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 27, 2025 Javier Milei logró la sanción del Presupuesto por primera vez en su mandato y le da normalidad institucional a su Gobierno El resultado en la Cámara alta fue leído en la Casa Rosada como un gesto de normalidad institucional, luego de un año en el que el Ejecutivo debió gobernar sin presupuesto aprobado. El respaldo de bloques aliados y el acompañamiento parcial de senadores del interbloque peronista Popular resultaron claves para destrabar la votación.

El texto que llegó al Senado lo hizo con cambios respecto de la media sanción de Diputados. En la Cámara baja, el oficialismo había perdido artículos sensibles, entre ellos los vinculados a la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y otros mecanismos destinados a sostener el superávit fiscal. Ante ese escenario, el Gobierno optó por avanzar con el proyecto sin insistir en su reincorporación para evitar que regresara a Diputados.

Durante la sesión en el Senado, el oficialismo debió sortear nuevas tensiones, especialmente en torno al artículo 30, que deroga normas que fijaban pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología. Si bien hubo resistencias dentro de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza logró sostener el texto sin modificaciones. Con la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno de Milei cerró una semana clave en el Congreso y consiguió una herramienta central para encarar su segundo año de gestión.