Día de los Santos Inocentes: por qué se conmemora este 28 de diciembre y cómo nació la tradición de las bromas

Aunque hoy se vive entre bromas, el Día de los Santos Inocentes recuerda un episodio trágico de la historia cristiana que con el tiempo se volvió tradición popular.

Cada 28 de diciembre, la tradición de las bromas convive con un origen religioso profundamente trágico.

Cada 28 de diciembre, en gran parte del mundo hispanohablante se celebra el Día de los Santos Inocentes, una efeméride marcada por las bromas, el humor y la picardía, pero que tiene un origen profundamente distinto y mucho más serio en la historia religiosa.

Un episodio histórico y religioso La conmemoración del Día de los Santos Inocentes remite a un relato del Evangelio de San Mateo, según el cual el rey Herodes I el Grande ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años en la región de Belén y sus alrededores, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret, a quien temía por las profecías que señalaban que sería “Rey de los judíos”. Estos niños quedaron recordados como los Santos Inocentes, mártires de la infancia.

risa-nerviosa.jpg Las “inocentadas” tienen raíces en festividades medievales y tradiciones paganas. La Iglesia Católica instituyó el 28 de diciembre (el día tradicionalmente asociado con este episodio) como una jornada de recogimiento y memoria de estos niños inocentes, honrando su sufrimiento y su simbolismo dentro de la narrativa cristiana.

De la solemnidad a la costumbre popular Con el paso de los siglos, la conmemoración religiosa se fusionó con festividades y rituales populares de distintas culturas, especialmente durante la Edad Media en Europa. Tradiciones como la llamada Fiesta de los Locos (celebración en la que se invertían temporalmente las jerarquías sociales y se permitían juegos y bromas) contribuyeron a resignificar esta fecha.

Así, lo que originalmente era una fecha de recuerdo solemne comenzó a transformarse en una jornada en la que las sociedades adoptaron el humor y la risa como elementos centrales. Hoy, el Día de los Inocentes convive con ambas dimensiones: la religiosa y la popular.

día de los inocentes 2 El Día de los Santos Inocentes recuerda la matanza ordenada por el rey Herodes en Belén. GettyImages ¿Por qué se hacen las bromas el 28 de diciembre? La tradición de gastar inocentadas (bromas o engaños ligeros) tiene raíces tanto en el simbolismo cristiano como en prácticas culturales anteriores. Por un lado, se dice que las bromas remiten a la historia bíblica en la que los “Reyes Magos” no regresaron para informar a Herodes sobre el paradero de Jesús, algo que fue interpretado como una suerte de engaño que salvó al niño. Por otro lado, la integración de festividades paganas en el calendario cristiano y la costumbre medieval de invertir reglas sociales en festividades contribuyó a consolidar la práctica de engañar “inocentes” con bromas ingeniosas y luego revelar la verdad con expresiones como "feliz día de los inocentes", “¡Inocente palomita que te dejaste engañar!” o “Que la inocencia te valga”.

