PJ bonaerense: recta final para salvar la unidad de cara a 2027

Con la conducción del PJ provincial en debate antes de renovar autoridades, los principales sectores del espacio en la provincia de Buenos Aires buscan un consenso que evite la fragmentación interna y fortalezca el bloque de cara a las elecciones de 2027.

Entre negociaciones, cartas de intendentes y contactos entre dirigentes afines a Axel Kicillof y al kirchnerismo, la figura de una lista de unidad se presenta como un objetivo clave para amortiguar tensiones internas antes de la inminente cumbre partidaria.

El peronismo bonaerense transita jornadas decisivas de cara a la definición de la sucesión de Máximo Kirchner como jefe partidario. Las negociaciones impactan también en la pelea por las candidaturas del PJ para la gobernación de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que Axel Kicillof transita su segundo mandato y no podrá ser reelecto.

De acuerdo al cronograma aprobado por la Junta Electoral del peronismo bonaerense el 22 de enero deberán publicarse los padrones de afiliados mientas que el 3 de febrero se deberán presentar los avales.

Sin embargo la fecha clave que asoma para el PJ bonaerense es el 8 de febrero cuando se definirá si habrá unidad entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner. Es que ese día opera el cierre para la presentación de candidaturas para la presidencia del Consejo partidario para la elección prevista para el 15 de marzo.

En ambos campamentos promueven la unidad siempre y cuando se cumplan algunos requisitos previos. El camporismo reclama mantener las mismas sillas que ocupa actualmente en el partido mientras que el MDF de Kicillof aspira a estar representado en todas las instancias partidarias, en especial en el cuerpo de apoderados donde reside la firma final para la inscripción de candidatos bonaerenses para la elección del 2027.

Ninguno de los sectores blanquea por ahora sus candidatos a presidir el PJ bonaerense a partir de marzo. Pero en la gobernación sostienen a Verónica Magario a pesar de los crecientes cuestionamientos de cada vez más sectores contra la compañera de fórmula de Kicillof, cada vez más debilitada en el Senado bonaerense.

Por eso como alternativa comienza a sumar adhesiones el nombre de Julio Alak, intendente de La Plata y con buena llegada a distintas terminales del peronismo.

Magario padece el enfrentamiento del kirchnerismo en el Senado bonaerense, donde aún está pendiente la definición de las autoridades de la cámara. La semana pasada 14 legisladores provinciales alineados con Cristina Kirchner le reclamaron por escrito a la vicegobernadora que convoque a sesionar para aprobar la designación de autoridades del cuerpo y de tratar los dos proyectos de empresas estatales en Salud antes de que pierdan estado parlamentario.

A través de una carta dirigida a Magario, los senadores kirchneristas calificaron de “inadmisible” que el Senado bonaerense no haya tratado de los proyectos Centro de la Industria Farmacéutica y Empresa de Emergencia en Salud, expedientes impulsados por el ministro Nicolás Kreplak y que ya cuentan con media sanción de la Cámara baja.

“Nuestra fuerza política, que la llevó a usted a ocupar la vicegobernación, tiene el mandato popular de velar por los intereses de los bonaerenses. La falta de convocatoria la hará directamente responsable de que estas iniciativas no se conviertan en ley, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos”, reclamaron los legisladores alineados con La Cámpora.

En el lote de posibles candidatos para suceder a Máximo Kirchner en el PJ bonaerense también aparece Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, también cercano al hijo de Cristina. Su nombre podría funcionar como una posibilidad de apaciguar la interna y evitar una fractura expuesta en el peronismo.