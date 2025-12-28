Villa Sarmiento: determinaron el calibre de la bala que hirió de gravedad a una nena en Navidad + Seguir en









Una tomografía permitió identificar que el proyectil alojado en el cráneo de la niña de 12 años sería 9 milímetros o .38; su estado de salud continúa estable.

Investigación clave en el caso de la menor herida en Villa Sarmiento

La investigación por el disparo que hirió a una niña de 12 años en Villa Sarmiento sumó en las últimas horas un dato relevante. A partir de una tomografía computada, los especialistas lograron determinar el calibre del proyectil que permanece alojado en el cráneo de la menor, información clave para el avance de la causa judicial.

La niña continúa internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Según los últimos informes médicos, su estado es reservado pero estable, con respuestas favorables a distintos estímulos. Debido a la ubicación del proyectil, en la zona posterior del cráneo, los médicos decidieron postergar una intervención quirúrgica y continuar con un estricto monitoreo.

Investigación clave en la causa de la menor herida de bala Por orden de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón, se realizaron estudios por imágenes que permitieron a los peritos establecer que la bala correspondería a un calibre 9 milímetros o .38, dimensiones muy similares entre sí. Este dato será utilizado para intentar vincular el proyectil con eventuales armas secuestradas o disparos denunciados en la zona durante la madrugada de Navidad.

sanatorio-trinidad Por orden de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón, se realizaron estudios por imágenes que permitieron a los peritos establecer que la bala correspondería a un calibre 9 milímetros o .38. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando la familia se encontraba reunida frente a su vivienda. En medio de los festejos, la menor manifestó un fuerte dolor en la cabeza y fue trasladada de urgencia primero al Hospital San Juan de Dios y luego al sanatorio privado. Vecinos denunciaron haber escuchado detonaciones, aunque en ese momento se confundieron con los ruidos propios de la celebración.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas. La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad, denuncias vecinales y la reconstrucción de la trayectoria del disparo para determinar su origen. Mientras tanto, la familia pidió prudencia y centró su atención en la evolución de la niña.

