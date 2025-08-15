Perlitas del cierre de listas en provincias: el vengador inesperado, otro escándalo para Gloria y show en el Congreso

El último tramo de cara a la inscripción de listas del próximo domingo no estuvo exento del show de la política. Desde el giro copernicano de un gobernador hasta los dotes de médico de un candidato y una investigación judicial en puerta, las curiosidades formaron parte de la escena.

El gobernador Gustavo Sáenz anduvo por el Congreso de la Nación. La exvicegornadora y candidata, Gloria Ruiz, salpicada por un escándalo. El gobernador Osvaldo Jaldo, al frente de la lucha antilibertaria.

Luego de los heridos que dejaron los cierres de alianzas , la inscripción de listas en las provincias para las elecciones del 26 de octubre no se queda atrás y ya dejó tela para cortar con perlitas que tuvieron como protagonistas a gobernadores y exmandatarios, algunos que competirán y otros que, más relajados, mostraron sus cualidades vocales. También hubo espacio para renovados escándalos que salpican a candidatos.

El 17 de agosto será el día "D" para los partidos que aspiran a competir y ganar en las legislativas de este año. El domingo sonará la campana y vencerá el tiempo límite para presentar ante la Cámara Electoral los nombres de aquellos que los representarán en la batalla electoral y que, eventualmente, podrían llegar a ingresar al Congreso de la Nación.

La pelea por los lugares está ingresando en la recta final y mientras algunos se juegan a todo o nada, otros ya empiezan a pensar en modo campaña y también están los que no juegan, pero, más distendidos, acompañan. Si bien en tiempo de descuento los centros neurálgicos de la rosca son, como es habitual, los despachos y los pasillos, las redes sociales y la vida pública también tienen su protagonismo y van dejando en el camino las perlas que abundan en tiempos electorales.

En el norte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, es uno de los que salió a mostrar su nueva vestimenta. Atrás quedó el traje de "primer mileista", aquel que recibió con bombos y platillos al Presidente para el Pacto de Mayo en la Casa Histórica. Ahora, en tiempos de campaña y tras diferencias con Nación, pegó la vuelta hasta convertirse en un ferviente opositor al modelo libertario, el vengador inesperado.

Bajo el sello "Tucuman primero" y con un lema "a la brasilera" que resume las virtudes de la administración en "Unidad, Orden y Progreso" , comenzaron a circular las imágenes del mandatario combatiendo a LLA. Un Jaldo sonriente, con gesto peronista, parado sobre una motosierra, símbolo de Javier Milei, y con la leyenda "se te acaba la nafta".

Tal como informó Ámbito, el peronismo de Tucumán selló la unidad de cara a las elecciones e incluso fue el primero en el país en oficializar su lista de candidatos. La sorpresa fue Jaldo, el gobernador, encabezará la boleta. Será una postulación testimonial, por lo que no asumirá su banca, aunque ya comenzó a dar muestras de que pretende jugar fuerte en la campaña contra La Libertad Avanza.

"No puedo mirar hacia otro lado"

En Misiones, la perlita la dio el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, que será candidato a diputado nacional en representación del Frente Renovador de la Concordia, el armado del exmandatario y mandamás local Carlos Rovira. De profesión médico, recientemente se lo vio asistiendo a un accidentado a la vera de una ruta en la localidad de Santa Ana.

"Como médico y como ciudadano, no puedo mirar hacia otro lado", dijo luego en una publicación en sus redes en la que se lo ve acompañando al herido junto al equipo de emergencias. También aprovechó para cuestionar el abandono de las rutas y pidió a la ciudadanía "manejar con cuidado" ya que es también "un acto de responsabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/herrerayflia/status/1953561347087650907?s=46&partner=&hide_thread=false Hoy, una vez más, me tocó asistir a un joven accidentado en Santa Ana. Como médico y como ciudadano, no puedo mirar hacia otro lado.

Desde hace días vengo alertando sobre el abandono de nuestras rutas. Manejar con cuidado es, también, un acto de responsabilidad. #Misiones… pic.twitter.com/cRokFmnsvx — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 7, 2025

En el sur del país, la nota la dio Gloria Ruiz. Luego de anunciar su regreso a la arena política como candidata a diputada tras su destitución como vicegobernadora de Neuquén, ya dio que hablar por un nuevo escándalo. En esta oportunidad, el involucrado fue el hijo de Marisa Torres San Juan, cabeza de lista para senadores de su espacio, Desarrollo Ciudadano. Es que el hombre de 36 años, gerente de La Anónima de Plottier, fue sorprendido tras llevar a cabo un "robo hormiga" junto a un cartonero. La mercadería sustraída fue valuada en 2,5 millones de pesos.

En el pasado reciente, Ruiz fue desplazada de su cargo como segunda de Rolando Figueroa por un presunto desvío de casi $30 millones desde cuentas oficiales de la Legislatura a cuentas personales de Pablo Ruiz, su hermano, quien había sido designado como coordinador de Casa de las Leyes. Además, fue apuntada por irregularidades en contratos para agencias de publicidad y en la adquisición de una camioneta 4x4. Hasta el momento, como informó Ámbito, Ruiz inscribió a la lista naranja para competir en la interna del espacio, siendo la única anotada. La provincia patagónica renovará sus tres bancas en el Senado y otras tres en la Cámara baja.

Gustavo Sáenz, bajo los flashes del Congreso

Lejos de los escándalos neuquinos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró bajo los "flashes" y las luces de las cámaras, aunque no se lo vio por la calle Corrientes, sino más precisamente en el Congreso de la Nación. Luego de dar libertad de acción al frente local para presentar listas nacionales, participó de un homenaje al fallecido Federico Córdoba, líder de Las Voces de Orán. Junto al conjunto musical y en compañía del Chaqueño Palavecino, Sáenz, con poncho al hombro, mostró sus dotes vocales.

Embed - Gustavo Sáenz on Instagram: "Un verdadero honor y orgullo participar hoy, en el Congreso de la Nación, del homenaje a Las Voces de Orán y, especialmente, a la memoria del querido Federico Córdoba. Su legado es el de un hombre que no solo fue la voz de un grupo, sino el corazón de nuestra cultura. Con su música, llevó el alma de Salta a cada rincón del país y del mundo, transmitiendo el sentimiento, la tradición y el orgullo de nuestras raíces. Agradezco a la diputada @pamelacalletti por impulsar este merecido reconocimiento. Las Voces de Orán, embajadores de nuestra tierra, siguen llevando nuestra música a lo más alto con un legado que nos une." View this post on Instagram A post shared by Gustavo Sáenz (@gustavosaenzok)

“Es un verdadero orgullo y un honor estar aquí en el Congreso de la Nación, donde están representados todos los argentinos, para rendir homenaje a un embajador de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro folclore: Las Voces de Orán. Que estas paredes nunca olviden el eco profundo y sentido del norte salteño”, dijo y agradeció a la diputada salteña, Pamela Calletti, por impulsar el reconocimiento.

Luego de haber logrado una victoria holgada en las elecciones provinciales de principio de año, ahora Saenz optó por dar vía libre a las fuerzas que integran el frente local, donde cohabitan desde peronistas no K y radicales hasta PRO y sectores libertarios, para que se "sumen a alianzas y espacios con los que se sientan más identificados". En el Congreso, Salta renovará tres bancas en el Senado (dos de Unidad Ciudadana y una de Cambio Federal) y 3 en la Cámara de Diputados, repartidas entre Innovación Federal, UP y LLA.