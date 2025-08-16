Un economista acompañará a Patricia Bullrich en la lista de senadores de La Libertad Avanza por la Ciudad

La ministra de Seguridad encabezará la lista de senadores de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y estará acompañada por Agustín Monteverde, doctor en Economía y profesor del CEMA.

Agustín Monteverde, doctor en Economía por la UBA y profesor en el CEMA, acompañará a Patricia Bullrich en la lista de senadores de La Libertad Avanza por la Ciudad.

Como anticipó Ámbito , Agustín Monteverde , economista de perfil técnico, será la figura que acompañará a Patricia Bullrich en la lista de senadores de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. Monteverde es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor en el CEMA , y su incorporación busca reforzar el perfil técnico y fiscal de la bancada de LLA en el Senado.

Tras la oficialización de que Bullrich encabezaría la lista de senadores, LLA confirmó sus candidaturas legislativas en la Ciudad , donde proyecta un triunfo holgado en las elecciones de 2025 tras su alianza con el PRO . En la lista de senadores, los tercer y cuarto lugares fueron asignados a la referente libertaria en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez , y al secretario de Educación, Carlos Torrendell .

En la boleta de diputados , el listado será encabezado por el abogado Alejandro Fargosi , quien ganó visibilidad al impulsar el proyecto oficialista de Ficha Limpia , aunque finalmente no se aprobó. Fargosi, exintegrante del Consejo de la Magistratura (2010-2014), estará escoltado por Patricia Holzman , directora de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteña (2015-2022).

Al PRO le reservaron el cuarto, quinto y sexto lugar en la boleta de diputados: de no mediar sorpresas electorales, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri conseguirían una banca. La particularidad es que Nicolás Emma , tercero en la lista, ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y su mandato se extiende hasta 2027.

Ocho distritos renuevan representantes en el Senado de la Nación el 26 de octubre en las próximas e lecciones 2025 . La ciudad de Buenos Aires es uno de ellos, en donde las previsiones anticipan un triunfo de la coalición oficialista entre el PRO y La Libertad Avanza , que este viernes confirmó a quien encabezará la boleta: Patricia Bullrich , actual ministra de Seguridad nacional.

La funcionaria confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", publicó.

En ese sentido, apuntó que su postulación pretende "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1956430722471977058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956430722471977058%7Ctwgr%5E7394a3f879ea2212df415bc73d3270af19b8cd20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fpatricia-bullrich-confirmo-que-sera-candidata-senadora-nacional-la-libertad-avanza-n6179002&partner=&hide_thread=false Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

"No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó Bullrich.

Minutos después, Javier Milei publicó su respaldo por la misma vía: "Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas". El segundo candidato a senador nacional también sería decisión libertaria, en el marco de la coalición con el PRO, y se aguarda que se elija a un especialista técnico con perfil económico de confianza de Casa Rosada.