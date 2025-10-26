Elecciones 2025: conocé cómo se votó y quién ganó en tu mesa

Durante la jornada electoral de este domingo, millones de argentinos concurrieron a las urnas en todo el país para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Con los comicios ya finalizados, los ciudadanos pueden consultar cómo fue el resultado mesa por mesa en todo el territorio argentino.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un sistema en línea que permite acceder a los datos oficiales de escrutinio provisorio. Ingresando al sitio www.resultados.gob.ar, cada votante puede seleccionar su distrito, establecimiento y número de mesa para conocer el detalle de los votos obtenidos por cada lista.
Además, el portal ofrece información desagregada por provincia y categoría -diputados o senadores-. De esta manera, los usuarios pueden seguir en tiempo real la evolución del recuento y el desempeño de cada fuerza política en todo el territorio nacional.
