Elecciones 2025: conocé cómo se votó y quién ganó en tu mesa







Los argentinos acudieron a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional. Ya están disponibles los resultados oficiales mesa por mesa en todo el país.

En www.resultados.gob.ar se puede saber quién ganó en tu mesa de votación.

Durante la jornada electoral de este domingo, millones de argentinos concurrieron a las urnas en todo el país para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Con los comicios ya finalizados, los ciudadanos pueden consultar cómo fue el resultado mesa por mesa en todo el territorio argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un sistema en línea que permite acceder a los datos oficiales de escrutinio provisorio. Ingresando al sitio www.resultados.gob.ar, cada votante puede seleccionar su distrito, establecimiento y número de mesa para conocer el detalle de los votos obtenidos por cada lista.

Además, el portal ofrece información desagregada por provincia y categoría -diputados o senadores-. De esta manera, los usuarios pueden seguir en tiempo real la evolución del recuento y el desempeño de cada fuerza política en todo el territorio nacional.

Noticia en Desarrollo