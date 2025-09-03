Elecciones Buenos Aires 2025: desde cuándo rige la veda electoral

Los bonaerenses votarán el domingo 7 de septiembre y regirá la veda electoral desde el viernes a las 8 hasta el domingo a las 21, con restricciones en actos, redes y venta de alcohol.

El viernes 5 de septiembre a las 8:00 se activará la veda electoral.

Este domingo, los bonaerenses acudirán a las urnas para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales . Luego de confirmarse el desdoblamiento de las elecciones nacionales y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), confirmaron que las votaciones para renovar las bancas provinciales serán el próximo 7 de septiembre .

En ese marco, se activará la veda electoral , que comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8:00. Desde ese momento, se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.

La veda electoral regirá durante todo el fin de semana, incluyendo el viernes y sábado, y se levantará recién el domingo 7 de septiembre a las 21:00, es decir, tres horas después de que cierren los centros de votación.

Qué se puede hacer y qué no durante la veda.

Durante ese período, se aplican una serie de restricciones que buscan garantizar el normal desarrollo de los comicios. Según detalla Argentina.gob.ar, las principales medidas son las siguientes:

Queda prohibida la realización de actos públicos de campaña, así como el proselitismo electoral en todas sus formas, incluyendo los avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

La restricción también alcanza a los posteos en redes sociales y a cualquier tipo de actividad online destinada a promover el voto hacia un candidato específico.

Además, está vedada la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales. Esta prohibición se mantendrá hasta las 22 del domingo.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

También se establece la prohibición de portar armas durante la veda electoral, una medida que busca reforzar la seguridad en la jornada de votación.

Por último, no podrán realizarse espectáculos populares, ya sea al aire libre o en espacios cerrados, como tampoco fiestas teatrales, deportivas ni reuniones públicas que no tengan relación con el acto electoral.

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Cámara de Diputados de la provincia.jpg

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).