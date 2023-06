Elecciones en Chaco: el candidato libertario no llegó ni al 3% de los votos

La Libertad Avanza no ha tenido los resultados esperados en otras elecciones provinciales. Se suma por ejemplo a la derrota en La Rioja donde Martín Menem sacó el 15,5% de los votos y en Tucumán, donde Ricardo Bussi sacó el 3,19%. Ambos fueron apoyados por el dirigente, que luego de los malos resultados decidió no pegarse a los candidatos de su espacio y concentrarse en la estrategia nacional.

"Él, que tanto habla de la casta, de los chorros de los políticos, es el primer chorro, porque lo primero que hicieron después de las elecciones (provinciales) fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén. Sí, me están escuchando bien. Me llamaron y me dijeron: ´Me tenés que dar un cargo, y que sea el mejor’. Le dije: ‘Pero vos me estás jodiendo, ¿no?’. ¿Pero cómo te voy a dar un cargo a vos, que vivís en Buenos Aires? Si querés, te venís para acá, te mudás y vemos de qué vas a laburar. Ahí se empezó a pudrir todo, hace, aproximadamente, unos 20 días", dijo Eguía.

En la semana que terminó también se conoció que Milei se quedó sin su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Vale resaltar que la elección del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, no se había oficializado, pero el candidato libertario ya lo tenía elegido. Sin embargo, el elegido decidió retirarse de la carrera.

"No voy a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Milei no me conocía y jamás me llamó, pero hablaba bien de mí en los medios", dijo Britos en una conferencia de prensa.