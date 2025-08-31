Elecciones en Provincia: los diputados y senadores que buscan renovar su banca en la Legislatura bonaerense







En los comicios de la semana que viene, se definirán 46 nuevos diputados y 23 senadores, la mitad de cada Cámara.

El Senado bonaerense renovará la mitad de sus bancas este año.

En apenas una semana, en las elecciones del 7 de septiembre, se definirán 46 nuevos diputados y 23 senadores para la Legislatura bonaerense, la mitad de cada Cámara. Una veintena de legisladores buscará renovar su mandato en estos comicios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En detalle, se votan en la Segunda Sección electoral 11 diputados, en la Tercera -que abarca el conurbano y las localidades mas populosas de la provincia- 18; en la Sexta, 11 y en la ciudad capital de La Plata, que comprende la Octava Sección, otros seis.

En cuanto a la Cámara alta, se votarán ocho senadores en la primera sección electoral que abarca el norte del conurbano bonaerense, 7 en la cuarta sección electoral (noroeste provincial); 5 bancas en la quinta (cuya cabecera es Mar del Plata), y 3 en la séptima (centro de la provincia).

Los diputados y senadores que buscarán conservar su banca en las elecciones del 7 de septiembre Si bien habrá una renovación del 50% de la Cámara baja, gran parte de los representantes legislativos buscará mantener su banca. En el bloque de Unión por la Patria, quienes enfrentan este escenario son Carlos Puglelli por la segunda sección electoral, el dirigente de la Cámpora Facundo Tignanelli y la legisladora Ayelén Rasquetti por la tercera sección electoral. También buscarán su relección los legisladores de la octava sección electoral Juan Malpeli y Ariel Archanco, y Lucia Iañez y Alejandro Dichiara por la sexta sección electoral

Por su parte en la alianza de la Libertad Avanza y el PRO busca su reelección por la tercera sección electoral legisladora bullrichista Florencia Retamoso, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, quien se encuentra en uso de licencia, y Gustavo Coria por la sexta sección electoral. También busca un nuevo mandato por La Plata la diputada del PRO Julieta Quintero Chasman.

También buscarán mantener sus bancas María Paula Bustos de la segunda sección electoral pero por la agrupación Hechos, la legisladora radical Nazarena Mecias por Somos; por la Izquierda Guillermo Pacagnini y Constanza Moragues de Unión y Libertad. Por su parte diputado Matías Ranzini, de la segunda sección electoral, se presenta ahora para ocupar una banca en el Senado por la cuarta sección electoral. Una estrategia que implementarán algunos legisladores es cambiar de cámara para eludir la ley que impide tener dos mandatos consecutivos. De esta manera, la senadora Sofia Vanneli de Unión por la Patria de la primera sección electoral se presentará como candidata a diputada por la sexta sección electoral. Lo mismo corre para el senador de UxP, Luis Vivona, que se presenta como candidato a diputado por la cuarta sección electoral. También buscarán permanecer en la Legislatura pero cambiando de sección electoral para eludir la traba sobre reelecciones, el senador por la quinta sección electoral Alejandro Rabinovich se postula como candidato por la segunda sección electoral.