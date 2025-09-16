Dónde voto en Santa Cruz 2025: consultá el padrón electoral







La Cámara Nacional Electoral dispuso un sistema por el que los argentinos podrán conocer el establecimiento asignado para votar online.

A través del padrón electoral, los ciudadanos podrán confirmar dónde deberán votar el próximo 16 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral para las elecciones legislativas llevadas a cabo el próximo 26 de octubre, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores nacionales. A través de este, los ciudadanos de Santa Cruz podrán verificar el lugar, el número de mesa y el orden de votación.

En estas elecciones se implementará un nuevo sistema de votación. Se trata de la Boleta Única Papel (BUP), una lámina en la que se reúnen todas las categorías y listas de candidatos a votar, y los electores deberán marcar el casillero con el partido de preferencia. Una vez finalizada la elección, se deberá introducir la boleta en la urna sin sobre.

En el caso de la provincia de Santa Cruz, los habitantes deberán consultar el establecimiento asignado para votar en la página oficial del padrón electoral. De esta manera, evitarán cometer errores que impidan su participación en las elecciones.

Para ello, deberán introducir su número de DNI, seleccionar su género y distrito (en este caso, Santa Cruz) y escribir el código de validación mostrado en la página. De esta manera, podrán divisar toda la información necesaria para votar, pero en caso de que haya algún error en los datos, tendrán tiempo para realizar el reclamo hasta el 26 de septiembre.

Elecciones 2025: qué se vota en Santa Cruz el 26 de octubre

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de Santa Cruz elegirán a 3 diputados nacionales, para lo que se presentaron 9 listas. Sin embargo, en esta provincia no se eligen senadores. Los candidatos para ocupar las bancas el próximo mes son: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC - ARI): Segundo Pedro Muñoz, Mariana Estela Olmos y Carlos Omar Fernández

Segundo Pedro Muñoz, Mariana Estela Olmos y Carlos Omar Fernández Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad (FIT-U): Gabriela Ayelén Ance, Luis Fernando Diaz y Oriana Toloza Osores

Gabriela Ayelén Ance, Luis Fernando Diaz y Oriana Toloza Osores Fuerza Santacruceña: Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho y Hugo Amadeo Figueroa

Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho y Hugo Amadeo Figueroa La Libertad Avanza (LLA): Jairo Henoch Guzmán, Perla Rocio Marcela Gómez De La Fuente y Matías Daniel Alzugaray

Jairo Henoch Guzmán, Perla Rocio Marcela Gómez De La Fuente y Matías Daniel Alzugaray Movimiento Al Socialismo: Jorge Jesús Mariano, María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto

Jorge Jesús Mariano, María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto Por Santa Cruz: José Daniel Álvarez, Gisella Anabel Martínez Y Juan José Ortega

José Daniel Álvarez, Gisella Anabel Martínez Y Juan José Ortega PRO - Propuesta Republicana: Leonardo David Roquel, Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padin

Leonardo David Roquel, Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padin Proyecto Alternativo: Jorge Fernando Cruz, Denis Johana Busto y Mario Roberto Lozano

Jorge Fernando Cruz, Denis Johana Busto y Mario Roberto Lozano UNIR: Diego Bavio, Olga Graciela Julio y Rodolfo Gilio