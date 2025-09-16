Dónde voto en Tierra del Fuego 2025: consultá el padrón electoral

Ya se encuentra disponible el padrón electoral para consultar en dónde te toca votar esta año en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina , en las que se elegirán diputados y senadores para renovar parte de las bancas del Congreso de la Nación. Este proceso forma parte del calendario democrático habitual y definirá quiénes ocuparán esos lugares durante los próximos años.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón electoral definitivo, lo que significa que los votantes de Tierra del Fuego pueden ingresar con sus datos para consultar el lugar exacto donde deberán ejercer su derecho a voto, así como la mesa que les corresponde.

En el caso de Tierra del Fuego se deberá consultar el establecimiento asignado para votar en la página oficial del padrón electoral . De esta manera, evitarán cometer errores que impidan su participación en las elecciones.

Para ello, deberán introducir su número de DNI, seleccionar su género y distrito (en este caso, Tierra del Fuego) y escribir el código de validación mostrado en la página. En caso de que haya algún error en los datos, tendrán tiempo para realizar el reclamo hasta el 26 de septiembre .

Elecciones 2025: qué se vota en Tierra del Fuego el 26 de octubre

El 26 de octubre, los residentes de Tierra del Fuego acudirán a las urnas para renovar parte de la representación de la provincia en el Congreso de la Nación. En esta elección se ponen en juego cinco de las ocho bancas que tiene Tierra del Fuego: tres en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.

Con los mandatos que finalizan el próximo 10 de diciembre, dejan sus lugares en Diputados Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos). En el Senado concluyen sus períodos Pablo Blanco (UCR), Eugenia Duré (La Cámpora) y Cristina López (Partido Justicialista). De este modo, las distintas fuerzas políticas de la provincia competirán por ocupar estos espacios clave en el Congreso.

La lista de Fuerza Patria

Senado

Cristina López

Federico Runín

Diputados

Agustín Tita

Paola Mancilla

La lista de La Libertad Avanza

Senado

Agustín Coto

Belén Monte de Oca

Diputados

Miguel Rodríguez

Betiana Fernández

La lista de Defendamos Tierra del Fuego

Senado

Gastón Díaz

Ana Paula Cejas

Diputados

Guillermo Löffler

Débora Galichini

La lista de Provincias Unidas

Senado

Pablo Blanco

Loly Moreno

Diputados

Federico Bilota

Viviana Rodríguez

La lista del Frente Grande

Senado

Rogelio Baron

Rosa Erramuspe

Diputados