El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina, en las que se elegirán diputados y senadores para renovar parte de las bancas del Congreso de la Nación. Este proceso forma parte del calendario democrático habitual y definirá quiénes ocuparán esos lugares durante los próximos años.
Dónde voto en Tierra del Fuego 2025: consultá el padrón electoral
Ya se encuentra disponible el padrón electoral para consultar en dónde te toca votar esta año en las elecciones legislativas nacionales de octubre.
-
Dónde voto en Santa Cruz 2025: consultá el padrón electoral
-
Dónde voto en Chubut 2025: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón electoral definitivo, lo que significa que los votantes de Tierra del Fuego pueden ingresar con sus datos para consultar el lugar exacto donde deberán ejercer su derecho a voto, así como la mesa que les corresponde.
Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de Tierra del Fuego
En el caso de Tierra del Fuego se deberá consultar el establecimiento asignado para votar en la página oficial del padrón electoral. De esta manera, evitarán cometer errores que impidan su participación en las elecciones.
Para ello, deberán introducir su número de DNI, seleccionar su género y distrito (en este caso, Tierra del Fuego) y escribir el código de validación mostrado en la página. En caso de que haya algún error en los datos, tendrán tiempo para realizar el reclamo hasta el 26 de septiembre.
Elecciones 2025: qué se vota en Tierra del Fuego el 26 de octubre
El 26 de octubre, los residentes de Tierra del Fuego acudirán a las urnas para renovar parte de la representación de la provincia en el Congreso de la Nación. En esta elección se ponen en juego cinco de las ocho bancas que tiene Tierra del Fuego: tres en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.
Con los mandatos que finalizan el próximo 10 de diciembre, dejan sus lugares en Diputados Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos). En el Senado concluyen sus períodos Pablo Blanco (UCR), Eugenia Duré (La Cámpora) y Cristina López (Partido Justicialista). De este modo, las distintas fuerzas políticas de la provincia competirán por ocupar estos espacios clave en el Congreso.
La lista de Fuerza Patria
Senado
- Cristina López
- Federico Runín
Diputados
- Agustín Tita
- Paola Mancilla
La lista de La Libertad Avanza
Senado
- Agustín Coto
- Belén Monte de Oca
Diputados
- Miguel Rodríguez
- Betiana Fernández
La lista de Defendamos Tierra del Fuego
Senado
- Gastón Díaz
- Ana Paula Cejas
Diputados
- Guillermo Löffler
- Débora Galichini
La lista de Provincias Unidas
Senado
- Pablo Blanco
- Loly Moreno
Diputados
- Federico Bilota
- Viviana Rodríguez
La lista del Frente Grande
Senado
- Rogelio Baron
- Rosa Erramuspe
Diputados
- Walter Ramirez
- Miriam Aguiar
- Temas
- Elecciones
- Padrón electoral
Dejá tu comentario