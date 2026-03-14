Las reuniones de Javier Milei en España: de Jesús Huerta de Soto a Santiago Abascal + Seguir en









El Presidente se encuentra en España para participar del encuentro con referentes liberales en materia de economía y política. Previo al evento, compartió unos momentos con figuras del país europeo.

Milei llega a españa para reforzar su rol en la batalla cultural. Presidencia

El presiente Javier Milei se encuentra en España para participar del Foro Económico de Madrid. Previo al encuentro, se reunió con referentes políticos y económicos del país europeo, entre ellos el economista Jesús Huerta de Soto y el líder del partido Vox Santiago Abascal.

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El viaje forma parte de la agenda internacional que el mandatario viene desplegando en las últimas semanas, tras su reciente paso por EEUU y Chile, donde participó de actividades políticas y encuentros vinculados al ámbito económico.

Javier Milei se reunió con Jesús Huerta de Soto y Santiago Abascal de Vox Bien como tenía estipulado en su agenda, el Presidente se reunió a las 10 de España (6, en la Argentina) con el diputado en las Cortes Generales, y líder del partido Vox, Santiago Abascal. Allí se lo vio luciendo un overol de YPF y ninguno de los dos atendió a los medios de comunicación, indicó la agencia EFE.

milei y huerta de soto Milei se encontró con Huerta de Soto, a quien cita como un ejemplo a seguir. Presidencia Más tarde, para las 11 de España, se encontró con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien suele citar como un ejemplo a seguir. Además, apareció junto al empresario argentino Martín Varsavsky y su esposa, Nina.

Milei y Martín Varsavsky Además, apareció junto al empresario argentino Martín Varsavsky y su esposa, Nina. Presidencia La visita a Madrid se estipuló como breve, ya que estará concentrada en la participación del jefe de Estado en el foro económico y en encuentros con dirigentes y economistas vinculados al liberalismo europeo.

El año pasado, Milei participó en la edición 2025 del Foro donde criticó al socialismo ante un público reticente a las políticas del presidente español Pedro Sánchez. Javier Milei viaja a España para participar del Foro Económico de Madrid: cómo será su agenda Para este sábado 14 de marzo a Milei le restan las siguientes actividades en Madrid: 20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises , otorgado por el académico Philipp Bagus.

23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina. Hacia las 9.30 del domingo 15 se estima que arribe a Buenos Aires.