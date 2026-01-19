El Congreso en febrero, sin SIDE ni estabilidad fiscal: las ausencias del temario

Antes de viajar rumbo a Davos, el presidente Javier Milei oficializó la convocatoria. De manera sorpresiva, el temario incluyó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se esperaba para marzo. En cambio, dejó afuera el caballito de batalla de la senadora Patricia Bullrich además del DNU que reestructura a la SIDE.

Ya es oficial: el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 al 27 de febrero . Además de la reforma laboral , el decreto que se publicó este lunes en el Boletín Oficial incluye, como plato fuerte, el acuerdo Mercosur-Unión Europea . El DNU de la SIDE es el gran ausente del listado, junto con la ley de estabilidad fiscal, uno de los caballitos de batalla del mandatario.

Antes de viajar rumbo a Davos , para participar del Foro Económico Mundial , el Presidente oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias. El temario llamó la atención . Hasta hace pocos días, desde la Casa Rosada aseguraban que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea quedaría para “después de marzo” . Es decir, para que sea tratado por el Congreso durante el período de sesiones ordinarias. Finalmente, el tema se incluyó en el decreto.

Las expectativas del Gobierno son que este prospere. “Pasa por un tubo”, reconocieron desde la propia oposición a este medio. Por poner un ejemplo, el senador Jorge Capitanich , que suele ser muy crítico del gobierno de Milei, salió a tuitear apenas se supo la noticia. Y afirmó lo siguiente: “Se firmó hoy, después de 25 años de negociaciones, un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea que trae nuevas oportunidades y desafíos para todos los sectores económicos de nuestro país”.

Además, el senador de Popular detalló: “ Estamos trabajando con expertos y representantes de los distintos sectores y países para analizar esta etapa que inicia entre los bloques ”.

El otro tema que se incluyó en el temario es la reforma laboral . Tema que, por ahora, tiene final abierto . Es cierto que el ministro Diego Santilli se llevó el compromiso de acompañamiento alguno de los gobernadores que visitó la semana pasada, como el mendocino Alfredo Cornejo y el sanjuanino Marcelo Orrego . Pero, ese acompañamiento, por ahora, es a la ley en general. Habrá que ver qué cambios se le introducen al texto en el recinto, para que este reúna los votos. Es que hay varios puntos que, por ahora, complican el futuro de la iniciativa .

Entre ellos, el que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades. Se trata de un gravamen coparticipable cuya reducción impacta de lleno en las arcas provinciales. Tampoco hay demasiado consenso en torno a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimenta con parte de los aportes patronales y, como consecuencia, desfinanciaría a la Anses.

Por todo esto, el ministro del Interior sigue de gira por el interior del país, a la pesca de los votos de los senadores y diputados que responden a los gobernadores. Este lunes, el “Colo” se traslada a Salta, para reunirse con Gustavo Sáenz. El miércoles desembarcará en Neuquén, para verse con Rolando Figueroa y el jueves, estará con Rogelio Frigerio, en Entre Ríos.

El tercer tema incluido en el decreto de convocatoria a extraordinarias es el pliego de Fernando Iglesias. El exdiputado del PRO, que tiene buena llegada al Presidente (incluso era consultado por este por cuestiones de política internacional), había sido nombrado “por comisión” como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea. Ahora, la Casa Rosada buscará la venia del Congreso.

Por último, el temario del decreto, también contempla la reforma a la Ley de Glaciares. Este tema, al igual que la “Modernización Laboral”, ya fue dictaminado en comisión en el Senado. Pero, como los votos no estaban garantizados, tampoco se llevó al recinto el día en que se sancionó el Presupuesto 2026. Es que el texto, más allá de ser uno de los pedidos por parte de los gobernadores de provincias mineras, genera fuertes controversias al habilitar que sean las provincias, y no Nación, las que definan la zona periglaciar.

Temario de sesiones extraordinarias: los grandes ausentes

Si se compara con la convocatoria de sesiones ordinarias de diciembre, hay dos temas que no aparecen esta oportunidad. El primero de ellos es la reforma del Código Penal, que fue una de las promesas de campaña de la hoy senadora Patricia Bullrich.

Pero lo cierto es que por la complejidad del tema, del que aún no se conoce una propuesta concreta, se pateó para marzo, es decir, para cuando se ponga en marcha el período de sesiones ordinarias. En diciembre, entre el bullrichismo se buscó acelerar el debate del tema, a través de una comisión bicameral, pero la propuesta no fue vista con buenos ojos por la oposición.

El segundo tema que tampoco se incluyó, es la Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que prohíbe la sanción de presupuestos con déficit. El texto incluye sanciones penales y generó fuerte rechazo incluso desde las filas del PRO por lo que en la última sesión que celebró la Cámara baja, en la que se aprobó el Presupuesto 2026, se decidió volver el tema a comisión. Y, al parecer, pasará un largo tiempo allí.

Por último, y para sorpresa de nadie, el Poder Ejecutivo no incluyó el tema que tanto revuelo generó en las filas de la oposición. Se trata del DNU que reestructuró la SIDE. El oficialismo podría haberlo incluido para que el Poder Legislativo lo avalase. Pero, al parecer, no cuenta con los votos para blindarlo en ninguna de las dos Cámaras. Mientras tanto, la oposición trabaja para juntar los votos, llevarlo a los recintos de ambas Cámaras y rechazarlo para que, así, pierda vigencia. En paralelo, se espera algún pronunciamiento por parte de la Justicia, pero para cuando termine la feria.