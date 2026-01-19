Gustavo Sáenz se reunió con Diego Santilli en Salta y anticipó su apoyo a la reforma laboral

"Son leyes viejas, que tenemos hay que ir cambiando", afirmó el gobernador norteño en la reunión con el ministro del Interior. Dijo que tiene voluntad "de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Diego Santilli se reunió este lunes en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz, en el marco de su gira por las provincias en búsqueda de apoyos para la reforma laboral. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar en consensos para que el Congreso apruebe el proyecto del oficialismo.

El ministro del Interior inició su rally por los distritos hace dos semanas. Desde entonces, ya dijo presente en Chubut , Chaco , Mendoza y San Juan . Ahora, recaló en territorio salteño y hará lo propio en Neuquén y luego en Entre Ríos.}

Durante la reunión con Sáenz, celebrada en la Casa de Gobierno, el titular de Interior y el gobernador valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, aseguró el titular de Interior.

Desde su órbita dijeron que el encuentro fue "muy positivo" y destacaron que, con el respaldo de Sáenz, ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley. "Representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa", remarcaron.

A su turno, Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

Y remarcó: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”. Por último, agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

En paralelo, aseguró que "defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita" y contó que solicitó "el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo".

Recibí en Salta al ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, en una reunión de trabajo en la que conversamos sobre los desafíos y prioridades de nuestra provincia y del Norte argentino.



Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese… pic.twitter.com/vUCgOZdIzj — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 19, 2026

"También planteé la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo, entendiendo que cuando las provincias crecen, también crece el país", amplió el mandatario.

Por último, reflexionó: "Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece".

La reforma laboral se discutirá el próximo 11 de febrero en el Senado. Para asegurar un paso libre de turbulencia por el recinto, el Gobierno apuesta por apuntalar el documento directamente con los gobernadores, quienes plantean una serie de reclamos como moneda de cambio.

Sáenz, precisamente, es uno de los principales aliados del oficialismo, por fuera de la órbita de La Libertad Avanza (LLA). El mandatario cuenta con una representante ante la Cámara alta, Flavia Royón, quien votó de manera afirmativa el Presupuesto 2026.

Gustavo Saénz Flavia Royon.jpg Gustavo Sáenz, junto a Flavia Royón, actual senadora nacional por Salta.

Además del líder salteño, la Casa Rosada espera sumar respaldos de otros caciques del norte, como los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes vienen aportando sufragios clave en el Congreso.

Diego Santilli, por su parte, continuará con la gira federal. El siguiente destino será Neuquén, donde el miércoles será recibido por Rolando Figueroa. El gobernador ya anticipó una serie de reclamos que le acercará al ministro.

Uno de ellos es coparticipar el impuesto a los combustibles. "En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, planteó.

En esa línea, afirmó: “Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”.

A la vez, buscará avanzar en la firma de un convenio para el pago de la deuda que mantiene el ANSES con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por la armonización de la caja provincial. El sureño reclama más de u$s200 millones que pretende volcar a la obra pública.

La siguiente estación del viaje de Santilli será Entre Ríos, provincia que comanda el aliado Rogelio Frigerio.