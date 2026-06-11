La CGT celebró un reclamo de la OIT al Gobierno y redobló criticas a la reforma laboral + Agregar ámbito en









El pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo instó al Gobierno de Javier Milei a fortalecer los mecanismos de inspección laboral y a garantizar instancias efectivas de diálogo social tripartito en el país.

La CGT celebró el pronunciamiento de la OIT y reclamó fortalecer los controles laborales en Argentina. Mariano Fuchila

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instó al gobierno de Javier Milei a fortalecer los mecanismos de inspección laboral y a garantizar instancias efectivas de diálogo social tripartito en el país.

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La resolución fue emitida en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, donde la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT tomó nota de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos respecto de la reducción de los recursos humanos, operativos y financieros destinados a la administración del trabajo y a los servicios de inspección laboral en Argentina.

Según informó la central obrera, el pronunciamiento respondió a las presentaciones realizadas en conjunto con otras centrales y organizaciones sindicales ante los órganos de control de la OIT, en las que denunciaron el debilitamiento de los organismos estatales destinados a fiscalizar los espacios y las condiciones de trabajo. También expusieron las dificultades para sostener ámbitos institucionales de diálogo con los distintos actores gubernamentales.

La OIT pidió diálogo social antes de una reforma laboral En ese marco, la OIT señaló que antes de septiembre de 2026 el Estado argentino deberá asegurar que cualquier reforma laboral sea desarrollada mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores.

Además, el organismo internacional pidió relevar de manera exhaustiva el funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional. Ese informe deberá incluir datos actualizados sobre recursos disponibles, cantidad y distribución territorial de inspectores, y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de los convenios internacionales vigentes.

La OIT también recomendó fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración e inspección del trabajo, y puso a disposición asistencia técnica para acompañar ese proceso. La CGT celebró el pronunciamiento y defendió la negociación colectiva Desde la CGT celebraron las conclusiones del organismo internacional y afirmaron que ratifican una posición sostenida históricamente por la central: “El trabajo no puede quedar librado exclusivamente a las reglas del mercado ni despojado de las instituciones que garantizan derechos, equilibrio y justicia social para las trabajadoras y los trabajadores”. “La defensa del sistema de relaciones laborales, de la negociación colectiva, de la libertad sindical y de la presencia activa del Estado en el mundo del trabajo constituye una condición indispensable para el desarrollo productivo y la construcción de una sociedad más justa”, concluyó el Consejo Directivo Nacional de la CGT.