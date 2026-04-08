Axel Kicillof lanza el MDF en la UBA y se proyecta hacia 2027 como rival de Javier Milei + Seguir en









El gobernador bonaerense encabezará este jueves un acto en Ciudad Universitaria para fortalecer su armado político, sumar respaldo académico y consolidarse como figura central de la oposición rumbo a las presidenciales.

Axel Kicillof lanzará el MDF en la UBA.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este jueves 9 a las 16 el lanzamiento de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, en un acto con el que buscará fortalecer su perfil nacional y empezar a posicionarse para la carrera presidencial de 2027.

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La actividad se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tendrá como eje la búsqueda de respaldo dentro de los sectores estudiantil, académico y científico, un apoyo que el mandatario considera clave para robustecer su construcción política en medio de la creciente confrontación pública con el Gobierno Nacional.

En ese escenario, Kicillof se está afianzando como uno de los principales referentes opositores y como uno de los nombres con mayor proyección dentro del peronismo para disputar el poder con Javier Milei y La Libertad Avanza. Con un año y medio por delante antes del inicio formal del calendario electoral, su desafío pasa por consolidar una estructura nacional propia que le permita trascender el peso bonaerense.

La construcción opositora de Axel Kicillof Uno de los hitos recientes de ese proceso fue su victoria en las internas del Partido Justicialista bonaerense, donde a mediados de marzo se impuso en 10 de los 16 distritos en disputa. El resultado fue leído por parte del peronismo como una muestra del retroceso en la influencia de Máximo Kirchner y La Cámpora en la Provincia.

La construcción del MDF, lanzado en febrero de 2025, respondió justamente a la intención de diferenciarse del kirchnerismo más duro, tomar distancia de la centralidad de Cristina Kirchner y desarrollar una propuesta de alcance federal basada en su experiencia de gestión. Sin embargo, el gobernador mantuvo puentes con la expresidenta y sostuvo su respaldo a la titular del PJ Nacional para preservar canales de diálogo con los distintos sectores del peronismo.

En paralelo, distintos sondeos de 2026 comenzaron a ubicarlo como el rival más competitivo frente a Milei, con mediciones que incluso lo muestran con chances de imponerse en un eventual balotaje dentro de la provincia de Buenos Aires.