En Rosario ya rige un boleto mínimo de ómnibus de $940, uno de los más caros del país

En Rosario, Santa Fe y en Jujuy los boletos mínimos de ómnibus aumentaron a $940 y $750, debido a que en estos distritos el Estado nacional cortó en febrero con el subsidio para el transporte público para las provincias , en contraste con lo que sucede en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Debido a que allí se mantiene el auxilio de la Nación, el mínimo es de $270 con la tarjeta SUBE y de $430 para quienes no la tienen registrada. Hasta ahora, en vano fueron los reclamos de gobernadores e intendentes de las principales capitales de provincias para que restablezcan estos fondos.

En el caso de Jujuy, la tarifa mínima se fue de $670 a $750, alrededor de un 14%, por lo que un empleado comercial gastará $60.000 por mes para ir a su trabajo. En las últimas semanas, el intendente de San Salvador de Jujuy, el intendente radical Raúl Jorge advirtió sobre las dificultades que tiene su administración para sostener el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), que en abril cumplió once años de vigencia, en donde también impactó la desaparición del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. "Las gratuidades son logros pero cuando se pueden hacer. Estamos viendo todas las alternativas y buscando conseguir apoyo financiero, pero desde Nación es cero, lo hemos pedido, hemos hecho gestiones, sin respuestas", sostuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aaeta_arg/status/1798757885863973280&partner=&hide_thread=false Ranking de tarifas de colectivos actualizado (y corregido) de junio, en las principales ciudades del país. Cambios en las posiciones, con ciudades pagando casi $1.600 por boleto. pic.twitter.com/NlUVw6fJuk — aaeta (@aaeta_arg) June 6, 2024

La semana pasada, como lo contó Ámbito, la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y sus pares del Senado recibieron a 23 intendentes de grandes ciudades y capitales de provincias, de distintos partidos. La comitiva fue encabezada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, Rosario Romero, de Paraná; Daniel Passerini, de Córdoba. Una de las propuestas de los jefes distritales fue el proyecto de ley para que lo que recauda el Gobierno nacional por el impuesto a los combustibles, garantice el subsidio a la tarifa del transporte público para todos los distritos, no solo para el AMBA. Señalaron, por ejemplo, que por ese impuesto Santa Fe no está recibiendo ni un peso, a pesar de que es la provincia que más aporta en ese concepto.