En sesión, Diputados aguarda por la asistencia de Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones

Mientras crece la posibilidad de que el jefe de Gabinete , Guillermo Francos , tenga que asistir al recinto a dar explicaciones sobre el incumplimiento a la emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados aguarda por la presencia de tres funcionarios de primera línea interpelados para este miércoles: Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones .

La convocatoria hacia el ministro de Economía fue para las 12 horas, con el fin de que otorgue precisiones acerca del acuerdo arribado con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , y las implicancias que tendría para nuestro país. La incertidumbre al respecto de la negociación con la potencia norteamericana se acrecentó luego de que Donald Trump sujete su respaldo a un triunfo electoral libertario.

Por su parte, también fueron citados para esta jornada, pero para las 14 horas, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Salud, Mario Lugones . En la interpelación se apunta a dilucidar la veracidad de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , sobre un entramado de corrupción y malversación de fondos para discapacitados.

Ninguno de los tres funcionarios concurriría a la convocatoria de este miércoles e incluso dentro de la oposición crece la idea de que la sesión se caería por falta de quorum, en medio de una cargada agenda de actividades que tiene la Cámara baja: como ejemplo, a las 15 horas está previsto el segundo debate por el Presupuesto 2026. Sin embargo, el propio Lugones podría asistir a la Cámara de Diputados en otro contexto las próximas semanas , para dar cuenta al menos de la gestión económica que viene sosteniendo su cartera.

Diputados: avanza pedido de interpelación a Guillermo Francos

Un sector de la oposición logró dejar lista para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la interpelación, con posible moción de Censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la ley que declara la emergencia en discapacidad. “Las familias ya no pueden más”, alertó Daniel Arroyo, autor de la iniciativa que luego de ser vetada por el presidente Javier Milei, fue insistida por los dos tercios de ambas Cámaras.

“No podemos no hacer nada si el Gobierno no cumple una ley”, agregó Oscar Agost Carreño, diputado de Encuentro Federal e impulsor del proyecto para interpelar y, eventualmente, remover al ministro coordinador. De no satisfacer al cuerpo con sus respuestas, podrán someter a votación la moción de censura contra Francos.

En un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento que se celebró este martes en Diputados, Unión por la Patria y un sector de Encuentro Federal avanzaron con el texto que busca interpelar a Francos en el recinto para que explique los motivos por los que, decreto mediante, se le “devolvió” al Congreso, en un hecho inédito, la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta finales del 2026. En lugar de ponerla en funcionamiento.

El argumento que dio el Ejecutivo en ese decreto inédito, que incluyó la firma del jefe de Estado y del jefe de Gabinete, fue que el texto no especificaba el origen de los fondos para afrontar la ley. La respuesta que da la oposición es que, al no haber Presupuesto desde hace dos años, en el articulado se faculta al jefe de Gabinete a que reasigne partidas presupuestarias para ese fin.