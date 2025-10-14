Con eje en energía, inició el debate por el Presupuesto 2026: Régimen de Zona Fría, aumento de facturas e importación de gas

El secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González fue el primer funcionario en intervenir. El miércoles 14 de octubre continúa la discusión, con la presencia de Juan Pazo, titular de ARCA.

En el inicio de debate por la Ley de Presupuesto 2026 , el Gobierno convocó al secretario de Coordinación de Energía y Minería , Daniel González , quien gestiona la cartera de uno de los sectores más pujantes de la actualidad. En Diputados , detalló las medidas más importantes para captación de inversiones y la estrategia para la energía en los hogares argentinos.

La primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch tardó una hora y media en comenzar a efectivizar su temario debido a las diferencias porque se haya concretado una designación previa de Benegas Lynch en un acuerdo político informal y la falta de notificación de los funcionarios que estarán presentes. Por caso, la mayor parte de los bloques se notificaron de la presencia del secretario González en el inicio del encuentro.

Ante ello, Unión por la Patria solicitó un extensa lista de invitados que incluye a todo el Gabinete de ministros , funcionarios de alto rango del equipo económico ( Daza, Guberman, Quirno y Bausili ), secretarios de temas que involucraron iniciativas legislativas (de Energía, de Obras Públicas, de Transporte, de Turismo, de Educación, de Cultura o de Trabajo) y directivos de organismos de primer orden ( ANDIS, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas o Vialidad ). "Es toda la Casa Rosada en seis sesiones. Va a ser virtualmente imposible. Vamos a tratar de establecer las mejores prioridades", contestó Benegas Lynch.

Al pedido peronista se añadió el de Democracia para Siempre, quien solicitó incluir a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de los gremios docentes, y el de Encuentro Federal, que pidió elevar una convocatoria al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para que se hagan presentes los gobernadores y ministros más representativos de las problemáticas regionales. El citado para el segundo encuentro de debate, el miércoles 15 de octubre, es Juan Pazo, titular de ARCA.

Debate de Presupuesto 2026 en Diputados

En el inicio de su intervención, Daniel González señaló que el objetivo es "incentivar y generar condiciones muy pujantes" en el sector energético y minero, porque "tenemos los recursos naturales y también las empresas en condiciones de desarrollarlos". En ese marco remarcó dos decretos de Javier Milei, el 1057/2024 y el 450/2025, para garantizar el alineamiento de precios nacionales con los globales, la seguridad de suministros, el aliento de inversiones de contratos de largo plazo y la diversificación de la matriz energética.

En ese marco, y si bien subrayó que el objetivo de la gestión es "aumentar la oferta de energía y que bajen los costos de producirla" para abaratar el servicio en los hogares e industrias, expresó que habría un incremento progresivo de las tarifas dada la reducción gradual de subsidios de 0,66% del PBI a 0,5%. "Es más que antes pero los aumentos se pudieron hacer sin que la incobrabilidad de las empresas empeorarán", explicó González y analizó que "los consumidores entendieron que el peor de los errores es pagar muy barato y no tener gas".

Por su parte, criticó la ley de Régimen de Zona Fría sancionada en 2021, que amplió las exenciones impositivas a regiones templadas con inviernos fríos, señalando que se mantendría pero que le resulta importante retrotraer la medida hacia el régimen original, lo que implicaría 3,5 millones de beneficiarios menos. A su vez, el secretario planteó que la prioridad es aplicar subsidios sobre el 50% del "consumo de gas y no sobre el cargo fijo", estimando que la actual inversión estatal para sostener esta aplicación es de $450.000 millones.

Finalmente, planteó que se seguirán importando tres decenas de barcos de gas natural licuado para abastecer la demanda interna aunque anheló que se concrete un gasoducto que termine de conectar a todas las provincias: "Ojalá que se haga, pero la política de este Gobierno es que la hagan los privados".